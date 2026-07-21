Diyarbakır'da 3 bin öğrenci yaz tatilinde kurslarda eğitim alıyor

Diyarbakır'da Milli Eğitim Bakanlığının Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile Yaz Okulu kapsamında 32 okulda 3 binden fazla öğrenci, 300'den fazla öğretmen eşliğinde akademik ve sosyal etkinliklere katılıyor. Yaz DYK'larında LGS ve YKS hazırlık dersleri, yaz okulunda ise sanat, spor ve bilişim eğitimleri veriliyor.

Diyarbakır'da öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen DYK ile Yaz Okulu programları yoğun katılımla sürüyor. Bir yandan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrenciler ücretsiz destekleme kurslarında eğitim alırken, diğer yandan sanat, spor, müzik ve bilişim alanlarında düzenlenen etkinliklerle hem yeni beceriler kazanıyor hem de sosyal yönlerini geliştiriyor. İl genelinde Yaz DYK kapsamında 26 okulda, Yaz Okulu kapsamında ise 32 okulda yürütülen programlara 3 binden fazla öğrenci ile 230'dan fazla öğretmen katılıyor.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destekleme ve Yetiştirme Kursları İl Koordinatörü Zekeriya Bakır, "Yürüttüğümüz proje Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün desteklediği 'Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yaz Okulu ve Yaz DYK'ları' Projesinin etkinliği devam ediyor. Şuan ki okulumuzda görsel sanatlar, müzik bilişim ve benzeri etkinliklerde çocuklar burada sabahtan öğleye veya öğleden akşama kadar kendi alanında etkinlikler düzenlenip gördükleri eğitim öğretim yılının yorgunluğunu bu tür etkinler ile atlatmaya çalışıyorlar. Yaz okulu kapsamında ilimizde 32 okulumuzda 3 binden fazla öğrencimiz ve 300'den fazla öğretmenlerimizle süreci devam ettirmeye çalışıyoruz" dedi.

Öğrencilerden Hira Adıyaman ise haftanın 2 günü geldiğini belirterek, "Burada kodlama yapıyoruz. Kodlamalardan sonra döngüleri yapıyoruz. Öğretmenlerimiz bize bunları öğretiyor. Haftada 2 gün eğitim var. Ben 5 günü geliyorum. Arkadaşlarımla zaman geçiyoruz ve eğleniyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı