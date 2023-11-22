Diyarbakır'da 2. Nar Şenliği düzenlendi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Kaymakam Vahit Yılmaz'ın katılımıyla okul bahçesinde Nar Şenliği'nin 2'incisi düzenlendi.

İdareci ve öğretmenlerin düzenlediği Bahçeköy okulları 2. Nar Şenliği'ne Kaymakam Vahit Yımaz, ilçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan ve çok sayıda davetli katıldı. Şenlikte yüzlerce kilo nar kullanıldı. Öğrencilere nar suyunun ikram edildiği şenliğin, her yıl yapılarak geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaymakam Yılmaz, narıyla ünlü köyde öğretmenlerinin hem farkındalık oluşturmak hem de öğrencilerin sosyalleşmesi için 2. Nar Şenliği düzenlediklerini belirterek, "Şenlikte öğretmenlerimiz ve okuldaki diğer personelimizle birlikte öğrencilerimize ve ailelerine nar suyu ikram ettik" dedi. - DİYARBAKIR