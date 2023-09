Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Üniversiteyi Kazanan Gençlere Ödül Töreni Düzenledi

DBB'den ilk defa üniversite kazanan öğrencilere 5 bin lira burs desteği

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Dicle'nin Kuzuları Uyanış Gençlikle Hayallerine Kavuştu" programında akademi liselerinde eğitim gören ve üniversiteyi kazanan bin 41 öğrenci için ödül töreni düzenledi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Dicle'nin Kuzuları Uyanış Gençlikle Hayallerine Kavuştu" projesi çerçevesinde DBB bünyesinde üniversite kazanan öğrencilere ödül töreni programı, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. "Uyanış Gençlik" konulu kısa filmin seyredilmesinin ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halaylar çekildi.

Programa, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, kamu kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Vali Ali İhsan Su, DBB olarak yüzlerce hizmeti Diyarbakırlılarla buluşturduklarını söyledi.

Su, "Bizler hem Valilik olarak hem de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak Diyarbakırlı hemşerilerimizin hizmetinde olmaya devam ediyoruz. Bu anlamda ilimizde birçok hizmeti hayata geçirdik. Yollar, kilit parkeler, lojistik köy, parklar, millet bahçeleri, gençlik kampları, piknik alanları, peyzaj düzenlemeleri, kent meydanları, kavşaklar, mola evleri, engelsiz yaşam merkezleri hayvan bakım evleri, hizmet binaları, kuran kursları gibi saymaya devam etsem Büyükşehir Belediyesi olarak yüzlerce hizmeti Diyarbakırlı hemşerilerimize buluşturuyoruz" dedi.

İlk defa üniversite kazanan öğrencilere 5 bin lira destek

Üniversite kazanan öğrencilere 5 ay boyunca bin lira destek sağlayacaklarını dile getiren Vali Su, "Biz, genç kardeşlerimizi yavrularımızı da çok önemsiyoruz. Onların yetişmesi için de elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz. Geçen yıl bizim akademi liselerimizde 10 bin yavrumuzu eğittik. Bu yıl yaklaşık 15 bin yavrumuza ücretsiz kurslar verdik. Geçen yıl 22 bin yavrumuzu Büyükşehir Belediyemizin spor tesislerinde sporla buluşturduk. Bu yıl ise 32 bin yavrumuzu sporla buluşturduk. Bu sene eğitim verdiğimiz bin 384 yavrumuzdan bin 41 yavrumuz üniversiteyi kazandı. Başarılı olan kardeşlerimizden 100'ünü 5 bin lira ile ödüllendiriyoruz. Geçen yıl ilimizden üniversite kazanan her yavrumuza 2 bin 500 lira nakdi yardım yapmıştık. Bu sene üniversite kazanan her yavrumuza ise ayda bin lira olmak üzere 5 bin lira nakdi üniversite yardımı yapacağız. Siz öğrenciler çalışın, biz de sizin hizmetinizdeyiz" ifadelerine yer verdi.

Program, Vali Su'nun DBB bünyesindeki akademi liselerinde eğitimini tamamlayan bin 41 öğrenciden ilk 100'e giren öğrencilere 5 bin liralık hediye çekinin verilmesiyle son buldu.