Denizli'de DENEYAP uygulama sınavına 20 Eylül'de 362 öğrenci katıldı

Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştiren DENEYAP Atölyelerine yeni öğrenci alımı için 3'üncü aşama olan uygulama sınavı, 20 Eylül Pazar günü Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapıldı. Denizli'de Kınıklı Spor Salonu'nda gerçekleşen sınava lise ve ortaokul kategorisinde toplam 362 öğrenci katıldı. Öğrenciler tasarladıkları projeleri jüriye sunarak yeteneklerini sergiledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle yürütülen projede heyecan tüm Türkiye'yi sardı. Öğrenci Seçme Süreci kapsamındaki ilk iki aşamayı başarıyla geçerek uygulama sınavına adını yazdıran ülke genelindeki 49 bin 52 aday öğrenci, 81 ilde kurulan 114 sınav merkezinde eş zamanlı olarak projelerini ortaya koydu.

Denizli'de 362 aday öğrenci jüri karşısında

Sınavın Denizli ayağına Kınıklı Spor Salonu ev sahipliği yaptı. Ortaokul ve lise gruplarına yönelik olarak sabah ve öğleden sonra iki ayrı oturum halinde düzenlenen sınavda adaylar heyecan yaşadı. Denizli'de ortaokul grubundan 239, lise grubundan ise 123 olmak üzere toplam 362 öğrenci, sınav kapsamında kendilerine verilen materyalleri kullanarak belirlenen yönerge doğrultusunda tasarım hazırladı. Ortaya çıkan çalışmalar, alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

36 ay boyunca ücretsiz teknoloji eğitimi

Uygulama Sınavı sonucunda belirlenen kontenjana girmeye hak kazanan öğrenciler, DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde 36 ay (3 yıl) boyunca tamamen ücretsiz eğitim alma imkanına kavuşacak. Ortaokul düzeyinde 4 ve 5. sınıf, lise düzeyinde ise 8, 9 ve hazırlık sınıfı öğrencilerinin katılabildiği program kapsamında gençlerin; Tasarım ve Üretim, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Yazılım Teknolojileri, İleri Robotik, Robotik ve Kodlama, Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Yapay Zeka, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi ile Mobil Uygulama olmak üzere 11 farklı alanda yetiştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı