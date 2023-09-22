Ceza İnfaz Kurumu Heyeti ESTÜ'ye Ziyarette Bulundu

Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ramazan Fidanoğlu, Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne (ESTÜ) ziyarette bulunarak işbirlikleri ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda, ceza infaz kurumları ile üniversite arasında yapılacak işbirlikleri ve sosyal sorumluluk projeleri ele alındı.

Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ramazan Fidanoğlu, yapılabilecek işbirlikleri ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne (ESTÜ) ziyarette bulundu.

Gerçekleştirilen toplantıda Ceza İnfaz Kurumları ile topluma katkı sağlama ve sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılabilecek işbirlikleri ele alınırken, ESTÜ arasında gerçekleştirilebilecek çeşitli projeler masaya yatırıldı. Toplantının ardından, Ceza İnfaz Kurumu Heyeti tarafından Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde bulunan İleri Prototip İstasyonu ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi atölyeleri ziyaret edildi. Bu ziyaretlerde Ceza İnfaz Kurumları heyetine üniversitenin teknik ve akademik altyapısı hakkında bilgi aktarımında bulunuldu.

Kurumlar arasındaki iş birliğinin devamı için aylık olarak düzenlenmesi kararlaştırılan toplantılar, ortak projelerin geliştirilmesi ve uygulanması için önemli bir platform sağlayacak. Öte yandan bu işbirliği, ceza infaz kurumları ile üniversiteler arasındaki olumlu işbirliği örneklerinden biri olması ve topluma fayda sağlayacak projelerin hayata geçirilmesine katkıda bulunması açısından da önem arz ediyor.

Rektörlük Senato Salonu'nda 21 Eylül 2023 Perşembe günü gerçekleşen toplantıya ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, ESTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Onur Kaya, ESTÜ Genel Sekreteri Cengiz Kaçal, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Tutal, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Alper Çabuk, Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç, Eskişehir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Eskişehir Koordinatörü Dr. Güliz Ünal, KOSGEB Eskişehir Müdürü Tarık Yılmaz ve Savronik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Ağa Yarman katıldı. - ESKİŞEHİR