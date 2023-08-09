Çankaya Belediyesi Yeni Kreşler Açacak

Çankaya Belediyesi, yeni eğitim öğretim döneminde ilçede biri tamamen yenilenecek, ikisi yeni kreşi daha açacak. Böylece Çankaya'da belediyeye ait kreş sayısı 15'e çıkacak.

Çankaya Belediyesi yeni eğitim öğretim döneminde ilçede biri tamamen yenilenecek, ikisi yeni kreşi daha açacak, böylece Çankaya'da belediyeye ait kreş sayısı 15'e çocuk kapasitesi toplam bin 810'a çıkacak. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Kreşlerimiz, Çankaya halkının bize verdiği övünç madalyasıdır. Biz onun için en çok çocukların belediyesiyiz" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, göreve geldiği 2014 yılından bu yana Çankaya'da 8 yeni kreş daha açtı. Taşdelen, yeni açılanlarla birlikte belediyenin sahibi olduğu kreşlerde yapılan toplam çocuk kapasitesini de bin 610'a çıkardı. Taşdelen'in açtığı kreşlerin isimleri ve kapasitesi şöyle:

Yıldızevler Mahallesi - Masal Kalesi Gündüz Bakım Evi (200 kapasiteli)

İlk Adım Mahallesi - İlk Adım Gündüz Bakım Evi (60)

Ata Mahallesi - Ata Gündüz Bakım Evi (140)

Çamlıtepe Mahallesi - Atlas Gündüz Bakım Evi (140)

Zafertepe Mahallesi - Martı Gündüz Bakım Evi (120)

Mutlukent Mahallesi - Bulut Gündüz Bakım Evi (100)

Gökkuşağı Mahallesi - Berkin Elvan Gündüz Bakım Evi (130)

Yaşamkent Mahallesi - Mutluluk Gündüz Bakım Evi (120)

"BELEDİYEMİZİN KREŞ SAYISINI 15'E YÜKSELTECEĞİZ"

"Çankaya'mıza yeni kreşler kazandırmaya devam edeceğiz. Çiğdem Mahallesi'ndeki Dostluk Kreşimiz (120) hızla yükseliyor. Metin Oktay Mahallesi'nde Güneş Kreşimiz (120) ve Dikmen Karapınar Mahallesi'nde Uğur Böceği Kreşimizin (80) yapımına devam ediyoruz. Yeni kreşlerimizi Eylül 2023-Şubat 2024 tarihleri arasında açacağız. Böylece belediyemizin kreş sayısını 15'e yükselteceğiz. Kreşlerimiz, Çankayalı komşularımızın ve vatandaşlarımızın bize verdiği övünç madalyasıdır. Biz onun için en çok çocukların belediyesiyiz."