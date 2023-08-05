Çankaya Belediyesi Okullarda Bakım ve Tadilat Çalışmalarına Başladı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in talimatıyla 2023-2024 eğitim öğretim dönemi öncesinde belediye sınırları içerisindeki 23 ilkokul, ortaokul ve lisenin cephe boyaması, yer döşemesi, WC yenilemesi gibi bakım, onarım ve tadilatlarının yapımına başlandı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in talimatıyla 2023-2024 eğitim öğretim dönemi öncesinde belediye sınırları içerisindeki 23 ilkokul, ortaokul ve lisenin cephe boyaması, yer döşemesi, WC yenilemesi gibi bakım, onarım ve tadilatlarının yapımına başlandı. Alper Taşdelen, "Biz halkımızın olanı halkımıza veriyoruz" dedi.

Çankaya Belediyesi her yıl yeni eğitim ve öğretim dönemi başlamadan önce belediye sınırları içindeki okulların fiziki eksikliklerini tamamlama uygulamasını bu yılda sürdürüyor. 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi başlamadan önce de Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in verdiği talimat doğrultusunda belediye sınırları içindeki 23 ilkokul, ortaokul ve lisede cephe boyaması, yer döşemesi, WC yenileme gibi tadilatların yapımına başlandı.

"3 BİN İLKOKUL ÖĞRENCİSİNİN YEMEKLERİNİ SIRALARINA GÖTÜRDÜK"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Biz halkın olanı halkımıza kazandırıyoruz. Eğitim öğrenim anaokulu, ilkokuldan başlar. Biz de yine Türkiye'de bir ilki yaptık. Her gün 3 bin ilkokul öğrencimizin sıcak yemeklerini sıralarına kadar götürdük. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyacı olan okullarımızın eksikliklerini de tamamlıyoruz. Bu kapsamda 23 ilkokul, ortaokul ve lisemizi kapsayan tadilat çalışmalarımız sürüyor. Okullarımızın yeni eğitim ve öğretim dönemine daha güzel fiziki imkanlarla başlaması en büyük arzumuz" diye konuştu.

23 İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE

Çankaya Belediyesinin bakım, onarım ve tadilat planlaması yaptığı okulların şunlar olduğu öğrenildi:

"Mithatpaşa İlkokulu, Çankaya Ulubatlı Hasan İlkokulu, Mehmet İçkale Ortaokulu, Mesa Koru Sitesi İlkokulu, Abdurrahman Şengel Ortaokulu, Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İffet Güneşoğlu İlkokulu, Turhan Feyzioğlu İlkokulu, Ayten Şaban Diri İlkokulu ve Ortaokulu, MEV Gökkuşağı Özel Eğitim Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu, Mimar Kemal Ortaokulu, Şehit Battal İlgün İlkokulu, Ahmet Yesevi Ortaokulu, Türkkonut İlkokulu, Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi, Sarar İlkokulu, Mehmet Özcan Torunoğlu Ortaokulu, Beytepe Ortaokulu, Ülkü Akın Ortaokulu, Ahmet Bahadır İlhan Ortaokulu, Erdoğan Şahinoğlu Ortaokulu, Bahçelievler 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi."