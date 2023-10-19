Bitlis Eren Üniversitesi Turizm Alanında İhtisas Üniversitesi Seçildi

BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ), Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanlığı'nca turizm alanında 'ihtisas üniversitesi' seçildi. Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, YÖK başvurusu sonrası BEÜ'nün turizm alanında 'Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisas Üniversitesi' olarak seçildiklerini söyledi.

Prof. Dr. Elmastaş, ihtisas beratını YÖK Başkanı Erol Özvar'ın elinden aldı. Başvurusu sonrası BEÜ'nün turizm alanında 'Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisas Üniversitesi' olarak seçildiğini söyleyen Prof. Dr. Elmastaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kentteki çalışmalarına değinerek, "Yeni bir Bitlis şehri ortaya çıktı. 11 tane kemerli köprüsü, kalesi, tescilli evleri gün yüzüne çıkarıldı. Bunun turizmde değerlendirilmesi gerekiyor. Diğer taraftan Rahva da önemli bir mekan. El Aman Hanı, üniversitemize tahsis edilmişti. Yeni bir proje ile 5-6 fonksiyonla turizm çerçevesinde değerlendirmek istiyoruz. Nemrut Jeoparkı'nı değerlendirmek, önemli turizm unsurları ile hayata geçirmek istedik. Ahlat, tarihi bir mekan. Cumhurbaşkanı'mızın Malazgirt Zaferi kutlamaları çerçevesinde buraya gelmesi ile önem kazandı. Dolayısıyla Bitlis'te çok önemli bir turizm alanı ortaya çıktı. Biz de bu yaptığımız çalışmalarla Eren Üniversitesi olarak 'ihtisas üniversitesi' olabilir miyiz? diye düşündük. Bunu önce kendi içimizde değerlendirdik" dedi.

'ÖZGÜ PROJELERLE İHTİSASLAŞAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Değerlendirme sonrası YÖK'e başvurduklarını anlatan Prof. Dr. Elmastaş, "Çalışmalarımızı yaparak Yükseköğretim Kurumu'na başvurduk. 2 yıllık bir çalışma neticesinde kısa bir süre önce de Bitlis Eren Üniversitesi, turizm alanında ihtisas üniversitesi olarak beratımızı aldık. Artık Bitlis Eren Üniversitesi, turizm alanında ihtisas üniversitesi oldu. YÖK Başkanı'mızın önerileri doğrultusunda kentimize özgü projelerle, bu alanda ihtisaslaşmayı sürdüreceğiz. Hedefimiz, bu alanda üniversite olarak üzerimize düşen neyse yapmaya çalışacağız. Bu sadece üniversitemizin yapacağı bir iş değil. Diğer yerel kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum kuruluşları ile hareket etmemiz gerekmektedir. Bu anlamda da bazı ortak projelerimiz olacak. İnşallah bu ihtisas alanı ile Bitlis hızlı bir şekilde gelişme gösterecektir" diye konuştu. (DHA)