Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, öğrencileri karşıladı

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ni tercih eden öğrencileri üniversite yerleşkesinde karşıladı. Subaşı, öğrencilerle çay içerek sohbet etti ve Belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, yeni eğitim döneminde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ni tercih eden öğrencileri karşıladı.

Üniversite yerleşkesinde öğrencilerle bir araya gelen Bilecik Başkanvekili Subaşı, öğrencilerle çay içerek sohbet etti.

Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında öğrencilere bilgi veren Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda; "Şehrine Hoş Geldin Genç Arkadaşım! Üniversitemiz açıldı, gençlerimiz şehrimize geldi. Bizler de onlara kahve ve kurabiye ikram ettik, derslerinde başarılar diledik. 2023-2024 akademik yılında tüm öğrencilerimize başarılar dilerim" İfadelerini kullandı.

Öğrenciler de Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı ile tanışmaktan duydukları sevinci belirterek, teşekkür etti.