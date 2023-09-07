Beyoğlu Belediyesi Okulları Yeni Eğitim Yılına Hazır Hale Getirdi

Beyoğlu Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ilçede bulunan okullarda çalışma gerçekleştirdiğini duyurdu. Okulların tamirat işlerinden boyasına, çevre düzenlemesinden temizliğine kadar her türlü ihtiyacın giderildiği aktarıldı.

Beyoğlu Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ilçede bulunan okullarda çalışma gerçekleştirdiğini duyurdu. Okulların tamirat işlerinden boyasına, çevre düzenlemesinden temizliğine kadar her türlü ihtiyacın giderildiği aktarıldı.

Beyoğlu Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, ilçedeki bütün okulları eğitime hazır hale getirdi. Öğrencilerin daha iyi ve daha sağlıklı koşullarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla okullardaki sıra ve masalar tamir edilerek temizlendi. Spor salonlarının, kapıların, pencerelerin, tuvaletlerin, lavaboların bakım ve onarımı yapıldı. İç ve dış cephe boyası, çatıların tamiratı, bahçe duvarlarının onarımı ve engelli rampalarının düzenlenmesi gibi birçok çalışma da tamamlandı.

YILDIZ: PIRIL PIRIL BİR EĞİTİM ORTAMI HAZIRLADIK

Beyoğlu'ndaki okulları yeni eğitim yılına hazır hale getirdiklerini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da okullarımızı yeni eğitim yılına hazırladık. Okullarımızın tamirat işlerinden boyasına, çevre düzenlemesinden temizliğine kadar her türlü ihtiyacını giderdik. Geleceğimizin teminatı olan pırıl pırıl gençlerimize pırıl pırıl bir eğitim ortamı hazırladık. Öğrencilerimiz sadece derslerine odaklansınlar. Biz belediye olarak her zaman onların yanındayız. Yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.