Batman Sason ilçesindeki öğretmen evi 4 yıldızlı otelleri aratmıyor

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan 20 yıllık öğretmen evi, yapılan güçlendirme çalışmalarıyla 4 yıldızlı otelleri aratmayacak bir konfora kavuştu. İlçede konaklama imkanının bulunmaması nedeniyle öğretmen ve memurlar için önemli bir hizmet sunan öğretmen evi, modernize edilerek tekrar hizmete açıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde yenilenen 20 yıllık öğretmen evi 4 yıldızlı otelleri aratmıyor.

Batman'da diğer ilçelere göre otellerin bulunmadığı için memur ve vatandaşların konaklamada sıkıntı yaşadığı Sason ilçesinde, 20 yıl önce yapılan ve bu yıl güçlendirmesi yapılarak yenilenen öğretmen evi, konforlu ve estetik bir görünüme kavuştu.

2003 yılında yapılan öğretmen evinin güçlendirilerek modernize edilip tekrar hizmete açıldığını belirten Sason İlçe Milli eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, "2003 yılında imar edilen öğretmen evimiz, bir yıl önce bakanlığımız ve kaymakamlığımızın desteğiyle tekrar yenilenerek konforlu bir hale getirilerek hizmete açıldı. İlçemizin son ilçe olması ve girişi olup çıkışı olmaması münasebetiyle konaklama imkanının bulunmadığı bir ilçedir. Bu sebeple ilçemizde konaklama ihtiyacı duyan memur ve öğretmenlerimizin daha konforlu bir yerde konaklama imkanına kavuşması için modernize ettiğimiz öğretmen evimizi hizmete açtık. Öğretmen evimiz 4 yıldızlı bir otel ile eş değerdir" dedi. - BATMAN