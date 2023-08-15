Atatürk Üniversitesi, lisansüstü programlara başvuruların başladığını duyurdu. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular 14 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Üniversite, alanında yenilikçi fikirler üretebilen, analitik düşünebilen ve donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

Atatürk Üniversitesinde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı lisansüstü program başvuruları başladı.

Lisansüstü programlarıyla alanlarında yenilikçi fikirler üretebilen, analitik düşünebilen, donanımlı ve çok yönlü bireyler yetiştirilmesinde öncü rol üstlenmeye devam eden Atatürk Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular 14 Ağustos tarihi itibariyle başladı.

Nitelikli ön lisans ve lisans eğitiminin yanında lisansüstü eğitim alanında da başarıyla akademik faaliyetlerini sürdüren Atatürk Üniversitesi, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin açtığı ufukla çalışmalarına devam ederken 8 enstitüde açmış olduğu programlar ve kontenjanlarla lisansüstü öğrencilerini bekliyor.

Eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen, yeni ufuklar açan, değişen dünya koşullarında erdemli bilim insanı ve araştırmacılar yetiştirmeyi misyon edinen bir anlayışla yeni bir döneme hazırlandıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, her yıl olduğu gibi bu yılda Atatürk Üniversitesinin en çok tercih edilen üniversitelerden biri olacağını söyledi.

"İşe Girişlerde Lisansüstü Eğitim Önemli bir rol oynuyor"

Günümüz iş dünyasında, çeşitli alanlarda yetişmiş insan kaynağı bulmanın önemli bir ihtiyaç haline geldiğini aktaran Rektör Çomaklı: "Çağdaş bir lisansüstü eğitim, rekabet ortamının yoğun bir şekilde yaşandığı iş hayatında bireylerin daha fazla ön plana çıkmasını sağlıyor. Yapılan araştırmalar, özellikle yeni mezun veya iş tecrübesi yetersiz adayların işe girişlerinde lisansüstünün önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar, Kış Sporları ve Spor Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler ve Türkiyat Araştırmaları Enstitülerimiz aracılığıyla öğrencilerimize nitelik katarak ülkemize olan sorumluluğumuzu yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Bugüne kadar ihtiyaç duyulan her alana yönelik donanımlı bireyler yetiştiren üniversitemiz, bundan sonraki süreçte de eğitim faaliyetlerine kaliteden ödün vermeden devam edecek" ifadelerini kullandı. - ERZURUM