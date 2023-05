ALTSO Kişisel Gelişim Seminerleri Hakan Bilgin ile Başladı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2023 Yılı 1. Dönem Kişisel Gelişim Seminerleri, Hakan Bilgin'in konuşmacı olarak katıldığı 'Farkında Mısınız?' isimli seminerle başladı. Seminere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, her Cumartesi günü devam edecek seminerler farklı konularda, her yaştan insana hitap edecek şekilde tasarlandı.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) 2023 Yılı 1. Dönem Kişisel Gelişim Seminerleri Sinema ve Tiyatro Oyuncusu Hakan Bilgin'in konuşmacı olarak katıldığı 'Farkında Mısınız?' isimli seminerle başladı.

ALTSO Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. ALTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yakut Nazlı Benal ve ALTSO Yönetim Kurulu Üyeleri'nin de takip ettiği seminerin açılış konuşmasını Başkan Yardımcısı Benal yaptı.

Türk tiyatrosu ve televizyon dünyasının başarılı isimlerinden tiyatrocu Hakan Bilgin'i Alanya'ya getirmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Yardımcısı Benal, ALTSO'nun 2023 Yılı 1. Dönem Kişisel Gelişim Seminer programı hakkında da katılımcılara bilgiler aktardı.

"Her Cumartesi günü seminerler devam edecek"

Hayatın her alanında eğitimin önemli bir yer tuttuğunu belirten Benal, " Hepimizi derinden sarsan deprem felaketi nedeniyle bu yıl eğitimlerimize Mayıs ayında başlamak durumunda kaldık. Ancak görüyoruz ki eğitimlerimiz özlenmiş. Salonun dolu olması bunun en güzel örneği. Hayatın her anında eğitimin önemine inanıyoruz. Eğitimlere Hakan Bilgin gibi bir üstad ve sevilen önemli bir sanatçı ile başladık. Katılımın yoğun olması bizleri sevindirdi. Her Cumartesi günü seminerler devam edecek. Halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşen seminerlerimiz farklı konularda, her yaştan insana hitap edecek şekilde tasarlandı. Buradan şehir dışında olması nedeniyle aramızda olamayan Başkanımız Eray Erdem'e de teşekkür etmek istiyorum. Eğitim konu olunca bizlere ger türlü desteği veriyor" diye konuştu.

Başkan Yardımcısı Benal'in ardından ise Sinema ve Tiyatro Oyuncusu Hakan Bilgin, katılımcılara hitap etti. Bilgin, katılımcılara ve özellikle gençlere başarıya giden yolda hangi engelleri nasıl aşacakları, bilginin önemi, çalışma ve azmin değeri gibi başlıklarda bilgi verdi. Bilginin gençlere samimi ve esprili diyalogları büyük memnuniyet oluştururken salonda kahkaha sesleri de eksik olmadı.

Sanat hayatından verdiği örnekler de büyük ilgi gördü. 2 saati aşan programın ardından katılımcılar Ünlü Sanatçı ile poz vermek için sıraya girdiler. - ANTALYA