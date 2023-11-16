Adana Büyükşehir Belediyesi, Gençlere Atatürk Filmini İzletti

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kuruköprü, Ceyhan ve Kozan'da ücretsiz üniversite sınavlarına hazırladığı bin genç, 'Atatürk' filmini izledi. Başkan Zeydan Karalar, gençlere hitap ederek laik, demokratik Cumhuriyeti korumanın önemine vurgu yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Kuruköprü, Ceyhan ve Kozan'da ücretsiz üniversite sınavlarına hazırladığı bin genç, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğuyla 'Atatürk' filmini izledi. Filmi gençlerle birlikte izleyen Başkan Zeydan Karalar, "Laik, demokratik Cumhuriyeti korumak için hepimize önemli görevler düşüyor" dedi.

Esas 01 Alışveriş Merkezi'ndeki 7 salonda filmi izlemek için toplanan gençlere hitap eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan 'Atatürk' filmini bugün gençlerimizle izliyoruz. Zekası, yetenekleri, askeri dehası ve geniş kültürüyle hayal ettiği uygar toplumu kurmak için mücadele eden Ata'mızın hayatının anlatıldığı filmde emek harcayan tüm ekibi yürekten kutluyorum" dedi.

Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:

"Gençler hepimize büyük ve ağır sorumluluk düşüyor. Bu ülke dünyanın en güzel ülkesi. Aslında en mutlu ülkesi de olabilir. Öyle potansiyelimiz var. Mustafa Kemal Atatürk'e layık bir ülke olabilmek için Allah vergisi değerlere ve güzelliklere sahibiz. Bunu başarmak için gençlerimize çok büyük görev düşüyor. Laik Demokratik Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ayrılmamamız lazım."