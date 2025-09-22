81 ilde girişimcilik zirveleri: Kütüphaneler artık sadece kitap okunan yerler değil

Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Girişimcilik Zirveleri", halk kütüphanelerine yeni bir vizyon kazandırıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen proje, kütüphaneleri yalnızca kitap okunan mekânlar olmaktan çıkararak bilgi, yenilik ve gelişim merkezlerine dönüştürüyor.

"ANADOLU'NUN HER KÖŞESİNE TAŞIYORUZ"

Girişimci ve Yöneticiler Derneği Başkanı İbrahim Anıl Taşdemir, zirvelerin Anadolu'nun dört bir yanındaki gençler için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Taşdemir, "Devletimizin sunduğu imkanları vatandaşlarımız yerinde ve somut bir şekilde deneyimleme fırsatı buluyor. Girişimcilik ekosistemini yalnızca büyük şehirlerle sınırlı tutmuyor, Anadolu'nun her köşesine taşıyoruz" dedi.

"KÜTÜPHANELER KARİYER PLANLAMASI YAPILABİLEN MERKEZLER HALİNE GELİYOR"

Zirveler kapsamında düzenlenen konferanslar ve atölye çalışmalarıyla gençlere girişimcilik konusunda temel bilgiler veriliyor. Katılımcılar, iş fikirlerini uzman mentörlerin rehberliğinde geliştirme şansı buluyor. Taşdemir, bu dönüşümün yalnızca bireysel kariyerlere değil, yerel ekonomiye de katkı sağladığını vurguladı: "Yerel ekonomiyi canlandıracak fikirlerin gelişmesine zemin hazırlıyoruz. Kütüphaneler artık kariyer planlaması yapılabilen, iş fikirlerinin filizlendiği merkezler haline geliyor."

"ŞEHİRLERİN DİNAMİZMİNE KATKI"

Etkinliklerin şehirlerin sosyal ve ekonomik yapısına da ivme kazandırdığını söyleyen Taşdemir, "Gençlerimizin kariyer yolculuklarına destek oluyor, aynı zamanda yerel esnaf ve iş dünyasının dinamizmine katkı sunuyoruz. Halk kütüphanelerini geleceğin yenilik ve girişim merkezleri olarak konumlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

81 ili kapsayan zirve serisi, şimdi Van ve Diyarbakır'da girişimcilerle buluşmaya hazırlanıyor. Taşdemir, yoğun ilgi gören programlara tüm vatandaşları davet ederek, bu buluşmaların bölgesel kalkınma ve girişimci ruhun güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.