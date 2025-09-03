2025 VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? VGM burs başvuru şartları neler? VGM bursu ne kadar?

Her yıl binlerce öğrencinin eğitim hayatına maddi destek sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025 yılı burs başvuruları için öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Gerek lise gerekse yükseköğrenim düzeyindeki öğrencilere sağlanan bu destek, hem eğitim kalitesini artırmayı hem de fırsat eşitliği yaratmayı amaçlıyor. Peki, "VGM burs başvurusu ne zaman 2025? VGM burs başvuru şartları nedir? VGM burs ne kadar? İşte detaylar…

2025 VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru takvimi, her yıl akademik döneme göre şekillenir. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için başvurular henüz başlamadı, ancak geçtiğimiz yıllara baktığımızda önemli bir örüntü ortaya çıkıyor.

2024 yılında VGM burs başvuruları Ekim ayında başlamıştı. Bu nedenle, 2025 yılı için de benzer bir takvim öngörülüyor. Başvuru tarihleri açıklandığında, resmi duyuru mutlaka Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün (vgm.gov.tr) resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

VGM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Hayır, 2025 yılı için VGM burs başvuruları henüz başlamadı. Şu anda resmi sitede veya e-Devlet platformunda aktif bir başvuru ekranı bulunmuyor.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi Ekim ayı içerisinde başvuruların alınması bekleniyor. Ancak, başvuru süreci başlamadan önce gerekli belgelerin ve bilgilerin hazır edilmesi önemli. Böylece sistem açılır açılmaz hızlı bir şekilde başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru tarihleri yaklaştığında hem VGM hem de üniversitelerin resmi sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirme yapılmaktadır.

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

VGM bursuna başvurmak isteyen öğrencilerin bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Bu şartlar her yıl küçük güncellemeler alabilmekle birlikte, genel hatlarıyla şu şekildedir:

Genel Şartlar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Herhangi bir kurumdan karşılıksız burs almıyor olmak

Disiplin cezası almamış olmak

Aile gelir düzeyinin düşük olması

Başvuru yapılan eğitim düzeyinde (ortaöğrenim ya da yükseköğrenim) aktif öğrenci olmak

VGM Bursuna Kimler Başvuramaz?

KYK bursu alan öğrenciler (KYK kredisi alanlar başvurabilir)

VGM bursu dışında başka bir kamu kurumundan burs alanlar

Açık öğretim ve uzaktan eğitim programlarında okuyanlar

Her yıl güncel şartlar, VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanır. Başvuru yapmadan önce ilgili sayfayı detaylıca incelemek büyük önem taşır.

VGM BURS NE KADAR?

2024 yılında yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs miktarı aylık 3.000 TL idi. Bu rakam, ekonomik koşullara bağlı olarak her yıl yeniden belirleniyor. Henüz 2025 yılı için güncel burs miktarı açıklanmadı, ancak enflasyon ve eğitim masraflarındaki artış göz önünde bulundurularak bir artış yapılması kuvvetle muhtemel.

VGM bursları, karşılıksızdır. Yani, geri ödeme ya da zorunlu hizmet gibi bir şart söz konusu değildir.

VGM BURSU KAÇ AY VERİLİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları, her eğitim öğretim yılı için toplamda 8 ay boyunca verilmektedir. Bu aylar genellikle:

Ekim

Kasım

Aralık

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

olarak belirlenmiştir. Yaz ayları (Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül) için burs ödemesi yapılmaz. Bu sistem, öğrencinin aktif olarak öğrenim gördüğü dönemleri esas alır.

Otomatik Devam Etmez: Burslar her yıl yeniden başvuru ve değerlendirme sürecine tabidir. Gelecek yıl da burs almak isteyen öğrencilerin ilgili yıl için yeniden başvuru yapması gerekir.