Eğil İlçe Stadyumunun açılışı büyük bir coşkuyla yapıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eğil İlçe Stadyumunun açılışı büyük bir coşkuyla yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Eğil İlçe Stadyumunun açılışı büyük bir coşkuyla yapıldı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde 10 bin metrekare arazi üzerinde kurulan spor tesisinin açılışında konuşan Vali Münir Karaloğlu, Dicle'nin kuzularının hiç kimse tarafından istismar edilmesini istemediklerini söyledi.

DİCLE, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde 10 bin metrekare arazi üzerinde kurulan spor tesisinin açılışında konuşan Vali Münir Karaloğlu, Dicle'nin kuzularının hiç kimse tarafından istismar edilmesini istemediklerini söyledi.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde 10 bin metrekare arazi üzerinde kurulan Eğil İlçe Stadyumunun açılışı büyük bir coşkuyla yapıldı. Eğil yolu üzerinde bulunan alanda kurulan stadyumun açılışına Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun yanı sıra AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Eğil İlçe Kaymakamı İdris Arslan, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, AK Parti İl Başkanı Şerif Aydın, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

"Diyarbakır bir yılda gençlik ve spor ile ilgili çok farklı yerlere gelecek"

Stadyumun açılışı öncesi konuşan Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır'ın gelecek yıl gençlik ve spor ile ilgili çok farklı yerlere gelmiş olacağını belirterek, "Yakın zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçenin belediyesi arasında Ankara'da bir protokol yaptık ve buna milletvekillerimizde katıldı. Şuanda spor tesisleri, küçük sahalar, spor salonları, yüzme havuzları, gençlik merkezleri, bilgi evleri, gençlik kampları ve gençlikle ile ilgili 17 ilçemizin tamamında yapılacak tesislerle ilgili Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu ile birlikte oturduk protokoller yaptık. Şuanda ihalelerine başladık ve 17 belediye başkanları kendilerine düşen ihaleleri hazırlıyorlar. Önümüzdeki bir yıl içerisinde Diyarbakır gençlik ve spor ile ilgili çok farklı yerlere gelmiş olacaktır. Bizlerde Dicle'nin kuzularının hiç kimse tarafından istismar edilmesini istemiyoruz. Onun için de alt yapımızı güçlendiriyoruz. Çocuklarımız okul dışı zamanlarında sokağa çıktığında kaliteli zaman geçireceği, spor yapabileceği ve sanatsal faaliyetler yapabileceği tesislerimiz olsun ki mazeretleri olmasın" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Eğil İlçe Stadyumunun açılışı gerçekleştirilirken, Vali Karaloğlu'nunda aralarında olduğu protokole katılan ilçe kaymakamı, belediye başkanı ve STK temsilcileri kısa bir futbol maçı yaparak açılışı tamamladı. - DİYARBAKIR

Eğil İlçe Stadyumunun açılışı büyük bir coşkuyla yapıldı

Eğil İlçe Stadyumunun açılışı büyük bir coşkuyla yapıldı

Eğil İlçe Stadyumunun açılışı büyük bir coşkuyla yapıldı

Eğil İlçe Stadyumunun açılışı büyük bir coşkuyla yapıldı

Eğil İlçe Stadyumunun açılışı büyük bir coşkuyla yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Binali Yıldırım Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Özge Özpirinçci İbrahim Tatlıses
Spor Sergen Yalçın Mario Balotelli Marcao Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Kazım Karabekir Ziya Selçuk Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eğil İlçe Stadyumunun açılışı büyük bir coşkuyla yapıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 12:54:53. #1.11#