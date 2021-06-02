Ege Üniversitesi Rektörü ve Beraberindeki Heyet, Vali Oktay Çağatay'ı Makamında Ziyaret Etti
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Ege Üniversitesi Rektörü ve Beraberindeki Heyet, Vali Oktay Çağatay'ı Makamında Ziyaret Etti

Ege Üniversitesi Rektörü ve Beraberindeki Heyet, Vali Oktay Çağatay'ı Makamında Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

'YÖK Anadolu Projesi' kapsamında Bitlis Eren Üniversitesi ile kardeş üniversite olan İzmir Ege Üniversitesi, üniversiteler arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla Bitlis'e ziyaret gerçekleştirdi.

'YÖK Anadolu Projesi' kapsamında Bitlis Eren Üniversitesi ile kardeş üniversite olan İzmir Ege Üniversitesi, üniversiteler arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla Bitlis'e ziyaret gerçekleştirdi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve beraberindeki heyet, Valimiz Oktay Çağatay'ı da makamında ziyaret etti.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve beraberindeki heyetin Vali Oktay Çağatay'ı ziyaretine, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Atlı eşlik etti. Ege Üniversitesi Rektörü ve beraberindeki heyet kendilerine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti. Vali Çağatay da bu nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bitlis Eren Üniversitesi ile İzmir Ege Üniversitesi arasında kurulan akademik işbirliğinin Bitlis'e büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: Habermetre

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