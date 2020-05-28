Ege Ordu Komutanlığı'nda emir subayına FETÖ gözaltısı
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Ege Ordu Komutanlığı'nda emir subayına FETÖ gözaltısı

İZMİR'de FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında Ege Ordu Komutanlığı'nda emir subayı olarak görev yapan muvazzaf binbaşı F.Ö. gözaltına alındı.

Ege Ordu Komutanlığı'nda emir subayına FETÖ gözaltısı
28.05.2020 09:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:47

İZMİR'de FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında Ege Ordu Komutanlığı'nda emir subayı olarak görev yapan muvazzaf binbaşı F.Ö. gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından  FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Koordineli olarak yürütülen çalışma kapsamında Ege Ordu Komutanlığı'nda emir subayı olarak görev yapan muvazzaf binbaşı F.Ö., İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. F.Ö.'nün, TSK yapılanmasının mahrem imamlarından, 'silahlı terör örgütü yöneticisi olma' suçundan aranan L.Ç. ile ankesörlü telefon, market, büfe gibi noktalardan irtibat kurduğunun tespit edildiği bildirildi. F.Ö.'nün polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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