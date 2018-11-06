Ege Denizi'nde Yasa Dışı Geçişler

Ege Denizi'nde Yasa Dışı Geçişler

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan Afganistan uyruklu 32 kişi yakalandı.

Ege Denizi'nde Yasa Dışı Geçişler

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan Afganistan uyruklu 32 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gerence Koyu yakınlarında devriye görevi sırasında terk edilmiş bir minibüs tespit etti.

Minibüste yapılan aramada, Afganistan uyruklu 10'u kadın, 16'sı çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına getirtilen göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Öte yandan, minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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