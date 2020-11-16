Ege'de ölüme yaklaşılan dakikalar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ege'de ölüme yaklaşılan dakikalar

16.11.2020 15:49 | Son Güncelleme: 16.11.2020 16:00

Yunan botlarının göçmenlere yaptıkları şiddet görüntüleri Mülteciyi taşıyan botları batırabilecek manevra yapmaları Bota ucu sivri demir sopalarla vurmaları Bazı Yunan askerleri bazen havaya bazen de botun çevresine ateş emesi Ege'de ölüme yaklaşılan dakikalar ANKARA - Ege'de...

Yunan botlarının göçmenlere yaptıkları şiddet görüntüleri

Mülteciyi taşıyan botları batırabilecek manevra yapmaları

Bota ucu sivri demir sopalarla vurmaları

Bazı Yunan askerleri bazen havaya bazen de botun çevresine ateş emesi Ege'de ölüme yaklaşılan dakikalar

ANKARA - Ege'de gemileriyle, aralarında çocukların da bulunduğu onlarca mülteciyi taşıyan botları batırabilecek manevraları yapmaktan çekinmeyen Yunan askerleri, botların çevresine ateş açıyor, ucu sivri sopayla vurarak botlarda delik açıyor.

NATO unsurlarının gözlerinin önünde gerçekleşen olayların ardından Ege'nin soğuk sularında çaresiz durumda kalan mültecilerin yardımına ise Türk Deniz Kuvvetleri unsurları yetişiyor.

Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının mültecileri taşıyan botları Türk kara sularına geri itmek yaptığı tüm gayri insani hareketler kameralar tarafından tek tek kaydedildi.

Görüntülere göre, Yunan gemileri ilk olarak mültecileri taşıyan botları Türk kara sularına doğru itiyor. Mülteciler için korku dolu dakikalar ise bundan sonra başlıyor.

Gemileriyle içinde çocukların da bulunduğu onlarca mülteciyi taşıyan botu batırabilecek manevraları yapmaktan çekinmeyen Yunan askerleri daha sonra yaklaştıkları bota ucu sivri demir sopalarla vurarak delik açıyor. Bu sırada bazı Yunan askerleri bazen havaya bazen de botun çevresine ateş ediyor.

Ege'de ölüme yaklaşılan dakikalar
Ege'de ölüme yaklaşılan dakikalar
Ege'de ölüme yaklaşılan dakikalar
Ege'de ölüme yaklaşılan dakikalar

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Ege'de 3 bin 457 artçı deprem meydana geldi
Ege'de 3 bin 457 artçı deprem meydana geldi
Ege'de 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' sloganıyla on binlerce fidan toprakla buluştu
Ege'de "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla on binlerce fidan toprakla buluştu
Son dakika haberleri | Bakan Bekir Pakdemirli, Ege Üniversitesi Hastanesindeki yaralıları ziyaret etti
Son dakika haberleri | Bakan Bekir Pakdemirli, Ege Üniversitesi Hastanesindeki yaralıları ziyaret etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Donald Trump Kamala Harris Berat Albayrak Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Didem Soydan Fatih Artman Aras Bulut İynemli
Spor Ozan Kabak Deniz Türüç Caner Erkin Şenol Güneş Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Rusya Medya Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ege'de ölüme yaklaşılan dakikalar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 16:23:45. #1.14#
title