Efsane kaptan daha kongre kararı alınmadan başkanlığa aday oldu

BB Erzurumspor'da başkanlık için kongre kararı henüz alınmazken, bir dönem Erzurumspor'un kaptanlığını yapan Kürşat Karakaş başkanlığa adaylığını açıkladı.

BB Erzurumspor'da başkanlık için kongre kararı henüz alınmazken, bir dönem Erzurumspor'un kaptanlığını yapan Kürşat Karakaş başkanlığa adaylığını açıkladı.

1 yıllık Süper Lig macerasının ardından 40 puanla 18. sırada kalarak küme düşen Erzurum ekibinde mevcut Başkan Ömer Düzgün ve yönetimi kongre kararı almazken başkanlık için adaylar çıkmaya başladı. 1991 yılında Erzurumspor altyapısından yetişen, efsane kaptan olarak anılan ve 2003 yılında Erzurumspor formasıyla futbola veda eden Kürşat Karakaş başkanlığa adaylığını açıkladı. Bugün Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Karakaş projelerini tanıttı.

Karakaş yaptığı açıklamada Erzurumspor'un ivmesini teknik anlamda kullanıp ileride Avrupa kupalarına kadar gitmesi gerektiğini ifade ederek, "Bizim Erzurumspor ile hikayemiz 2015 yılında başladı. O yıllarda farklı projelerle adım atmıştık ama nasip olmamıştı. Şimdi de farklı projelerimiz var. İleriye dönük takımımızı kurumsal kimliğe kata bilme adına önemli projeler yapmayı düşünüyoruz. Erzurumspor herkesindir. Ne kadar Kürşat'ınsa, şehir içinde ve dışında olan tüm Erzurumlularındır. Şu anda küme düştü takımımız. Erzurumspor'un ivmesi farklıdır. İvmesini artık teknik anlamda, sportif başarı anlamında muhakkak üs düzeyde tutmalı ve daha ileriye giderek Avrupa kupalarını hedeflemeli. Muhakkak bunlar ciddi projelerle olmalı" dedi.

Karakaş, bu süreçte tüm Erzurumluların desteğini beklediğini kaydederek, "Kısa, orta ve uzun vadede neler yapılabilir çok iyi irdelememiz lazım. Erzurumlu olarak biz bunu yapacak güçteyiz. Bizim attığımız bu adımda Erzurumlu herkes bu oluşumun içerisinde olacaktır. Elini taşın altına sokmak isteyen herkese biz kapı açmayı hedefliyoruz. Erzurum'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan ve Bursa gibi kilit şehirlerden çok büyük destekler aldık. Bu bizi heyecanlandırdı" şeklinde konuştu.

Ayrıca Karakaş BB Erzurumspor Onursal Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le de başkanlık konusunda görüştüğünü ve projesini sunduğunu açıkladı.

(Sefa Tetik - Çağrı Korkmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı