Efsane kaptan daha kongre kararı alınmadan başkanlığa aday oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Efsane kaptan daha kongre kararı alınmadan başkanlığa aday oldu

Efsane kaptan daha kongre kararı alınmadan başkanlığa aday oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

BB Erzurumspor'da başkanlık için kongre kararı henüz alınmazken, bir dönem Erzurumspor'un kaptanlığını yapan Kürşat Karakaş başkanlığa adaylığını açıkladı.

BB Erzurumspor'da başkanlık için kongre kararı henüz alınmazken, bir dönem Erzurumspor'un kaptanlığını yapan Kürşat Karakaş başkanlığa adaylığını açıkladı.

1 yıllık Süper Lig macerasının ardından 40 puanla 18. sırada kalarak küme düşen Erzurum ekibinde mevcut Başkan Ömer Düzgün ve yönetimi kongre kararı almazken başkanlık için adaylar çıkmaya başladı. 1991 yılında Erzurumspor altyapısından yetişen, efsane kaptan olarak anılan ve 2003 yılında Erzurumspor formasıyla futbola veda eden Kürşat Karakaş başkanlığa adaylığını açıkladı. Bugün Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Karakaş projelerini tanıttı.

Karakaş yaptığı açıklamada Erzurumspor'un ivmesini teknik anlamda kullanıp ileride Avrupa kupalarına kadar gitmesi gerektiğini ifade ederek, "Bizim Erzurumspor ile hikayemiz 2015 yılında başladı. O yıllarda farklı projelerle adım atmıştık ama nasip olmamıştı. Şimdi de farklı projelerimiz var. İleriye dönük takımımızı kurumsal kimliğe kata bilme adına önemli projeler yapmayı düşünüyoruz. Erzurumspor herkesindir. Ne kadar Kürşat'ınsa, şehir içinde ve dışında olan tüm Erzurumlularındır. Şu anda küme düştü takımımız. Erzurumspor'un ivmesi farklıdır. İvmesini artık teknik anlamda, sportif başarı anlamında muhakkak üs düzeyde tutmalı ve daha ileriye giderek Avrupa kupalarını hedeflemeli. Muhakkak bunlar ciddi projelerle olmalı" dedi.

Karakaş, bu süreçte tüm Erzurumluların desteğini beklediğini kaydederek, "Kısa, orta ve uzun vadede neler yapılabilir çok iyi irdelememiz lazım. Erzurumlu olarak biz bunu yapacak güçteyiz. Bizim attığımız bu adımda Erzurumlu herkes bu oluşumun içerisinde olacaktır. Elini taşın altına sokmak isteyen herkese biz kapı açmayı hedefliyoruz. Erzurum'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan ve Bursa gibi kilit şehirlerden çok büyük destekler aldık. Bu bizi heyecanlandırdı" şeklinde konuştu.

Ayrıca Karakaş BB Erzurumspor Onursal Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le de başkanlık konusunda görüştüğünü ve projesini sunduğunu açıkladı.

(Sefa Tetik - Çağrı Korkmaz/İHA)

Efsane kaptan daha kongre kararı alınmadan başkanlığa aday oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Hande Erçel Pınar Altuğ Ceyda Düvenci
Spor Ali Koç Mesut Özil Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Efsane kaptan daha kongre kararı alınmadan başkanlığa aday oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 18:17:34. #1.11#

title