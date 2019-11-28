Efeler'de aktif emekli kadınlar bir araya geldi

28.11.2019 12:11 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:16

AYDIN (İHA) –Aydın'ın Efeler ilçesinde, geride kalan 24 ve 25 Kasım günlerinin anlamı dolayısı ile Aktif Emekli Kadınlar Derneği kahvaltı etkinliği düzenledi.



Etkinlikten önce konuşan Aktif Emekli Kadınlar Derneği Başkanı Semra Güçlüoğlu, "Özel günler geçirdik 24 Kasım her şeyimizi borçlu olduğumuz öğretmenlerimizin bir kez daha değerini anladığımız gün, 25 Kasım ise kadına şiddetle mücadelenin anma günü bu iki günde de etkinlikler yaptık fakat kadına şiddet halen devam ediyor. Bugün bu iki gün için burada bulunuyoruz" dedi.



Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay yaptığı konuşmada, "Kadınlarımızın üretim yaptığı dernekler beni çok etkiliyor. Evlerine daha fazla gelir sağlayarak yaşam standartlarını yükseltme konusunda çaba sarf eden o kadınlarımız, emekleri ve alın terleriyle eli öpülesi kadınlardır. Neşet Ertaş'ında söylediği gibi, 'Kadınlar insandır, bizse insanoğlu' bu yüzden en büyük emekçi olan siz kadınları alkışlıyorum" dedi.



Başkan Atay sözlerine şu şekilde devam etti:



"25 Kasım Kadına Şiddete Mücadele Günü'nde de söylediğim gibi, sizler bizim hayatımızı güzelleştiren, renklendiren ve nezaketi öğreten insanlarsınız. Hayatımızın önemli noktalarında sizin emekleriniz var. Belediye olarak kadınlarımız için projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Kadınlarımızın nefes almaya ihtiyacı var. Bu yüzden kadınlarımızın gün içerisinde çocuklarını 2 -3 saatliğine emanet edebilecekleri kreşler açacağız. Böylelikle gün içerisinde sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebilecekler."



Zincirlihan Otel'de gerçekleşen etkinliğe Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Gövde ve dernek üyeleri katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA