Efeler Belediyesi'nin 8 Mart videosu takdir topladı
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Efeler Belediyesi'nin 8 Mart videosu takdir topladı

08.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:10
Efeler Belediyesi'nin 8 Mart videosu takdir topladı

Efeler Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü videosu büyük beğeni topladı.

Efeler Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü videosu büyük beğeni topladı.

Efeler Belediyesi'nin internet televizyonu Efeler TV ekibinin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla hazırladığı kadın emeğini konu alan video, Efeler halkının beğenisini ve takdirini topladı. İlçede yaşayan emekçi kadınların görüntülerine yer verilen video; Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ve Efeler Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesapları ile Efeler Belediyesi'nin internet televizyonu Efeler TV'nin sosyal medya hesapları ve Youtube hesabından paylaşıldı. Kısa zamanda binlerce kişi tarafından izlenen 8 Mart videosu, ülkenin dört bir yanındaki vatandaşlardan da büyük beğeni topladı.

'Efeler, kadınların emeği ile gelişiyor, güzelleşiyor' sloganıyla yayınlanan videoda; "Efeler'de her şey emeğin ürünüdür. Emeğin en değerlisi ise kadınların ellerinden çıkar. Eliyle dokunduğu toprakta filizleri yeşertir. Günbegün büyüttüğü filizleri tezgahta yerini almıştır. Elleriyle hayat kurtarır kadın. Hayatlarımıza dokunur. Ezber bozar. 'Yapamazsın' denileni en güzel O yapar. Yeryüzü kadının emeği ile bir esere dönüşür." sözlerinin ilçede yaşayan emekçi kadınların görüntüleri ile paylaşılması, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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