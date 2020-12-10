Efeler Belediyesi Kasım ayında bin binayı dezenfekte etti

Efeler Belediyesi ilçe genelinde Korona virüs salgınına karşı sürdürdüğü yoğun mesaisine devam ediyor. Korona virüs salgınına karşı üst seviyede önlemler almaya devam eden Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kasım ayı içinde toplam bin farklı binada dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanları her gün rutin olarak mesai başlamadan önce belediye hizmet binasını ve her meclis toplantısı öncesi Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nu dezenfekte ettiği gibi, salgınla mücadelede vatandaşların tüm dezenfeksiyon taleplerini de ücretsiz olarak karşılamaya devam ettiği belirtildi. Halkın yoğun olarak kullandığı taksiler, kamu kurumları, okullar ve camiler gibi birçok noktada gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler, Kasım ayı içinde toplam bin farklı vatandaş talebini ücretsiz olarak karşıladığı belirtildi.

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanları dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında son olarak Kocagür Mahallesi'nde yoğun mesai harcadı. Ekipler; mahalle halkının çok sık kullandığı cami, bakkal, işyeri gibi bir çok noktayı dezenfekte etti. Çalışmalar için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve belediye çalışanlarına teşekkür eden Kocagür Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda köyünde ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden Efeler Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı