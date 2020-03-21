Efe Güven'den Fenerbahçe'ye destek açıklaması Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven, oğluyla birlikte; bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven, oğluyla birlikte; bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yapılacak koronavirüs testi sonucunda pozitif sonuç çıkmamasını dilediğini belirten Güven, "Öncelikle Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Umarım yapılan testler sonucunda pozitif sonuç çıkmaz. Biz bu camianın içerisinde bir aileyiz, her ne kadar aramızda rekabet de olsa, bir ailenin fertleriyiz. Umarım en kısa süre içerisinde tekrardan parkede görüşürüz" ifadelerini kullandı.

"EVDE KALIN"Ayrıca Türkiye'ye de seslenen Güven, vatandaşları evden çıkmama konusunda uyardı ve "Bütün ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, herkes kendisine çok dikkat etsin. Biliyorum herkes evinde çok sıkılıyor ama yapılacak bir şey yok. Hiçbir şekilde evden çıkmamamız gerekiyor" dedi.Efe Güven'in oğlu da ayrıca "Evde çıkmayın" uyarısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Efe Güven'in oğlu ile birlikte yaptığı açıklama

Kaynak: DHA