Edremitli muhtarlardan Tuşba Belediyesinin mega projelerine ziyaret
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Edremitli muhtarlardan Tuşba Belediyesinin mega projelerine ziyaret

28.09.2020 16:11 | Son Güncelleme: 28.09.2020 16:14
Edremitli muhtarlardan Tuşba Belediyesinin mega projelerine ziyaret

Van'ın Edremit ilçesindeki bazı mahalle muhtarları, Tuşba Belediyesinin hayata geçirdiği mega projeleri ziyaret ederek, Belediye Başkanı Salih Akman'la fikir alışverişinde bulundular.

Van'ın Edremit ilçesindeki bazı mahalle muhtarları, Tuşba Belediyesinin hayata geçirdiği mega projeleri ziyaret ederek, Belediye Başkanı Salih Akman'la fikir alışverişinde bulundular.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremitli muhtarların ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi, 'Muhtarlarımız demokrasimizin temel taşları ve uç beyleridir.' Dolayısıyla belediye ve halk arasında köprü görevi gören muhtarlarımızın, halkla olan iletişimimizde büyük rol oynamaları hasebiyle bizim için de çok özel ve kıymetlidirler. Edremit'i kardeş ilçe olarak benimsediğimizden ve aynı amaca, yani Van'ımıza en iyi şekilde hizmet etme amacı taşıdığımızdan dolayı zaman zaman kardeş ilçemizle istişarelerde bulunuyoruz. Çünkü bizler birlik ve bütünlük içinde hareket ettiğimizde asıl kazanacak olan Van halkıdır. Tuşba'ya hizmet aşamasında yakaladığımız başarıların sebeplerinden biri de muhtarlarla koordineli çalışmalarımızın olması ve onlarla sürekli istişareler içerisinde bulunmamızdır. Dolayısıyla Edremitli mahalle muhtarlarını ilçemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk" dedi.

"Başkan Akman yaptığı hizmetlerle Tuşba'nın cazibesini arttırdı"

Tuşba Belediyesinin mega projelerini yerinde inceleyen muhtarlar, "Başkan Akman yaptığı hizmetlerden dolayı Tuşba'nın cazibesini artırdı. Dolayısıyla Tuşba Belediyemizin Van'ımıza kazandırdığı hizmetlerden dolayı, kardeş ilçe olarak gelecek nesillerimize aktardığı üstün hizmetlerden dolayı Başkan Akman'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Van'ın en büyük sahil bantlarından biri olan İskele 2. Etap Sahil Bandı ve en ihtişamlı hizmet binasından biri olan Tuşba Belediyesi hizmet binasını gezen muhtarlar, Başkan Akman'a başarılarının devamını dileyerek ilçeden ayrıldılar. - VAN

Edremitli muhtarlardan Tuşba Belediyesinin mega projelerine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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