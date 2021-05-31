BALIKESİR - Edremit Körfezi'ndeki turizm işletmecilerinin yüzünü haziran rezervasyonları güldürüyor

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Edremit Körfezi'nde yer alan Balıkesir'in Edremit, Burhaniye, Ayvalık ve Gömeç ile Marmara'nın güneyindeki Erdek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kademeli normalleşmeye geçilmesiyle haziran ayından itibaren...

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Edremit Körfezi'nde yer alan Balıkesir'in Edremit, Burhaniye, Ayvalık ve Gömeç ile Marmara'nın güneyindeki Erdek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kademeli normalleşmeye geçilmesiyle haziran ayından itibaren hareketlilik bekleniyor.

Bol oksijenli temiz havasıyla bilinen Kazdağları'nın eteklerinin sahille buluştuğu bölgedeki körfez ile Erdek, 25 bini aşkın yatak kapasitesi ve yılda yaklaşık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde ilk sıralarda geliyor.

Özellikle çevre büyükşehirlerde yaşayanların ikinci konutlarının bulunduğu bölgedeki otel, motel, pansiyon ve günlük kiralanan evler ile çadır ve karavan kamplarda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenecek kapasitelere göre hizmet verilecek yeni dönem için rezervasyonlar alınıyor.

Körfezdeki turizm işletmelerinde bugünlerde yerli turistlerin yanı sıra yurt dışından rezervasyonlar da hareketlendi. Tesislere özellikle Sırbistan ve Bulgaristan'dan tatilciler ilgi gösteriyor.

Edremit ilçesi Güre Mahallesi'nde Kazdağları eteklerinde 5 yıldızlı bir termal otelin yönetim kurulu başkanlığını yapan Mehmet Öngen, AA muhabirine, 1 Haziran'dan sonraki kademeli normalleşme dönemine hazırlandıklarını söyledi.

Otellerinde önceden alınmış "Güvenli Turizm Sertifikası"nın bulunduğunu belirten Öngen, bu kapsamda bütün önlemleri eksiksiz alarak tatilcileri ağırlamaya başlayacaklarını aktardı.

Yeni sezonda beklentilerinin yüksek olduğunu anlatan Öngen, şunları kaydetti:

"Umarız ki haziran ayıyla salgın sürecinin getirdiği olumsuzluklar yavaş yavaş azalır, önümüzdeki en önemli sağlık engeli kalkar ve yolumuza tüm sektör olarak devam ederiz. Yemeğin sunumundan misafirlerin oturma mesafesine, genel alanlardaki işletme anlayışından giriş çıkışlara kadar tüm önlemler misafirlerimiz için alındı. Temiz ve açık bir havada, misafirlerimizin çok yakın mesafelerde yaşamadan tatilini yapabilmeleri için tüm olanaklar mevcut. Büyük bir güven içinde, büyük bir rahatlıkla misafirlerimizi Kazdağları'nın bu muhteşem ulvi bol oksijenli temiz havasına bekliyoruz."

"Haziran için yerli turist rezervasyonu yüzde 60 artmış durumda"

Ayvalık'ta hizmet veren turistik tesislerden birinin genel müdürü olan Bekir Berk, bu yıl haziran ayının geçen yıllara nazaran çok daha iyi geçeceğini vurguladı.

Yurt içinin yanı sıra yurt dışından da rezervasyon aldıklarını bildiren Berk, "Sırbistanlı turistler için PCR testleri kalktığı için rezervasyonlarda özellikle Sırbistan'dan çok önemli bir artış var. Bunun yanı sıra Edirne'den Türkiye'ye girmek isteyen Bulgaristanlı turistler için de PCR testi fiyatları indirildi. Bundan dolayı Bulgaristan'dan gelen rezervasyonlar arttı." dedi.

Berk, iç turizmde ise hareketliliğin genellikle temmuz ve ağustos aylarında yaşandığını dile getirdi.

Son yıllarda yerli turistlerin haziranda tatil yapma tercihinin arttığını vurgulayan Berk, "Bu yıl bizde haziran için yerli turist rezervasyonu yüzde 60 artmış durumda." ifadesini kullandı.

Berk, bu sene temmuz ve ağustosta son yılların en yoğun turizm sezonunu yaşayacaklarını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

Erdek Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sahil Mahallesi muhtarı Semra Baycan, ilçe ve çevresinin sezona hazırlanmaya devam ettiğini belirtti.

Plajlarda temizlik çalışmalarının sürdüğüne değinen Baycan, "Otel, motel, işletmeler ve esnaf büyük bir heyecanla sezona hazırlanıyor. Beklentimiz geçen senenin üzerinde. İnsanların salgın kurallarına uyarak Erdek'e gelmelerini bekliyoruz. Esnafımız bu konuda çok titiz davranıyor. Gelen misafirlerimizden de sağlık kurallarına riayet ederek Erdek'imizin cennet köşelerinden faydalanarak huzur içinde bir tatil geçirmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik