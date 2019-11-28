Edremit Belediyesi esnafın yanında

28.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:30

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın seçim öncesinde ki en önemli vaatlerinden olan Esnaf Destek Birimi kurularak çalışmalarına başladı.



Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmalarına başlayan Esnaf Destek Birimi esnaflara ziyaretlerde bulundu. Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, Esnaf Destek Birimi personeli ile birlikte ziyaret ettiği esnafların sorunlarını dinleyerek açıklamalarda bulundu; "Belediye Başkanımız Sayın Selman Hasan Arslan'ın talimatları ile Edremit esnafının belediye ile daha yakın olması, yaşadığı sorunların yerinde çözümü için Esnaf Destekleme Birimi kuruldu. Esnaf Destekleme Birimimiz esnaflarımızın sürekli yanında olacak. Sorunlarını, isteklerini, şikayet ve önerilerini değerlendirerek hızlı bir şekilde çözüm yollarını arayacak" dedi. Ziyarette esnaflara Türk bayrağı takdim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA