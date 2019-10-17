Edremit Belediye Meclisinden sahil işgaline son verilmesi kararı

17.10.2019 15:19

Van'ın Edremit Belediye Meclisi, Van Gölü sahilinde özel veya resmi kurumlar başta olmak üzere tüm işgallerin kaldırılması yönünde oy birliğiyle karar aldı.



Edremit Belediyesi Meclisi, ekim ayı toplantısında birçok gündem maddesi görüşülürken, birçoğu da oy birliği ile karara bağlandı. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say başkanlığında yapılan meclis toplantısında Van Gölü sahil şeridinde yapılan işgallerin kaldırılarak, kıyıların halka açtırılması görüşmelerine geçildi. İmar komisyonunun meclise sunduğu özel ya da resmi kurumlara ait sahil kıyısını kapatıp işgal eden tüm unsurların kaldırılmasına ilişkin gündem maddesiyle ilgili rapor okunurken, sahil şeridindeki tüm işgallerle ilgili 3621 Sayılı Kıyı Kanunu kapsamında görüşlere başvuruldu. Edremit Belediyesinin 18 Sayılı Meclis Kararı ile 1/1000 uygulama imar planı kapsamında 3621 Sayılı Kıyı Kanunu kapsamındaki amaç kısmında yer alan deniz, tabi ve suni göl, akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan ve devamı niteliğinde bulunan sahil şeridinin doğal ve kültürel özelliklerini gözetleyerek koruma ve toplum yararlanmasına açık, kamu yararına kullanma esaslarını tespit etmek amacı ile düzenlendiği belirtildi. Sahil şeritlerine ait düzenlemeleri ve bu yerlerden kamu yararına yararlanma imar ve şartlarına ait esasları kapsadığı dile getirildi.



3621 Sayılı Kıyı Kanununda yer alan maddeler doğrultusunda kıyıların herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açılıp, kıyı sahil şeritlerinden yararlanmada önceliğin kamu yararı olması maddeleri gözetilerek, kıyıda bulunan ve halkın kullanıma kapalı olan alanların kamu yararı gözetilerek halkın kullanımına açılması konusunda fikir birliğine varıldı.



Görüşmelerin ardından imar komisyonunun sunmuş olduğu raporun oylamasına geçildi. Meclis üyeleri, özel ya da resmi kurumlara ait sahil kıyısını kapatıp işgal eden tüm unsurların kaldırılmasıyla ilgili gündem maddesini oy birliği ile kabul ederek karara bağladı. - VAN

Kaynak: İHA