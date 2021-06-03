Genç girişimciler Yunan ve Bulgar müşterilerin taleplerini karşılamak için Çin'den makine getirdi

Edirne'deki atölyelerine bir milyon liralık yatırımla Çin'den lazer kesim makinesi alan girişimci Metin Tümden ve Caner Kiriş, Yunan ve Bulgar müşterilerin taleplerini karşılamaya çalışıyor.

Edirne'deki atölyelerine bir milyon liralık yatırımla Çin'den lazer kesim makinesi alan girişimci Metin Tümden ve Caner Kiriş, Yunan ve Bulgar müşterilerin taleplerini karşılamaya çalışıyor.

Edirne Yeni Sanayi Sitesi'ndeki atölyelerinde üretim yapan genç girişimciler, bir milyon lira krediyle Çin'den lazer kesim makinesi aldı.

Çin'den gelen usta tarafından montajı yapılan makinede üretime başlayan girişimciler, lazer makinesiyle tarım aleti, asansör üretimi ve metal sektöründen gelen talepleri karşılayabiliyor.

Girişimci 27 yaşındaki Caner Kiriş, gazetecilere, yurt içi ve yurt dışına parça üretmeye başladıklarını söyledi.

Sınır komşusu Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen vatandaşların da lazer kesime talep gösterdiğini belirten Kiriş, "Komşu Yunanistan ve Bulgaristan'dan talepler olduğu için böyle bir yatırım yapma ihtiyacı duyduk. Pandemi döneminde kapılar kapalıydı ve bu yüzen Bulgar ve Yunan turist gelmedi. Ama normalleşme ile kapılar açılacak ve onların da bu taleplerine cevap vereceğimizi umuyoruz. " dedi.

Diğer girişimci 29 yaşındaki Metin Tümden de lazer kesim teknolojisinin ilgi gördüğünü ifade etti.

Üretim yaparak ülke ekonomisine katkı sağlamak istediklerini anlatan Tümden, "Burada sınır kentinde yaşıyoruz, Yunanistan, Bulgaristan. Ağırlıkla Bulgaristan olmak üzere metal işleri olan balkon korkulukları ve benzeri gibi üretimler yapmak istiyoruz. Genciz, daha önümüzde uzun yıllar var ama bu şekilde çalışmaya devam edersek umarım daha güzel yerlere geleceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar