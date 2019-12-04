EDİRNE'YE YILIN İLK KARI DÜŞDÜ: KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ
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EDİRNE'YE YILIN İLK KARI DÜŞDÜ: KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

EDİRNE'de dün gece yarısından itibaren yılık ilk karı etkili oldu.

04.12.2019 07:50 | Son Güncelleme: 04.12.2019 07:50
EDİRNE'YE YILIN İLK KARI DÜŞDÜ: KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

'de dün gece yarısından itibaren yılık ilk karı etkili oldu. Kar yağışı nedeni ile kent beyaza büründü.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava 'de etkisini gösterdi. Kentin, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı bölgesinde başlayan kar yağışı, gece yarısından itibaren yüksek yerlerde etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle başlayan kar yağışı, çatıları ve otomobilleri beyaza bürüdü.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün içinde de devam edeceğini söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Araç üzerinde karOtomobil üzerindenFarklı açılardan detaySelimiye CamiiYerde kar birikintisiÇiçeklerin üzerine yağmasıHeykellerden kar detayı

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/ EDİRNE,


Kaynak: DHA
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