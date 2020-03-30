Edirne Valisi Canalp ile Bulgaristan Başbakanı Borisov tamponda buluştu
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Edirne Valisi Canalp ile Bulgaristan Başbakanı Borisov tamponda buluştu

Edirne Valisi Ekrem Canalp ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov tampon bölgede görüştü.

30.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:04
Edirne Valisi Canalp ile Bulgaristan Başbakanı Borisov tamponda buluştu

Edirne Valisi Ekrem Canalp ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov tampon bölgede görüştü.

Vali Canalp ve Bulgaristan Başbakanı Borisov Kapıkule Sınır Kapısı ile Bulgaristan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı arasındaki ortak temas noktasında buluştu.

Maskeli olarak görüşen heyet, sosyal mesafeyi de korudu.

Borisov, "Kucaklaşamasak da toplanabiliyoruz" diyerek konuşmasına başladı.

Avrupa'nın en büyük kara sınır kapısının bir şekilde çalışması gerektiğini ifade eden Borisov, Türkiye ile iyi ilişkileri olduğunu ve bunun tesis edilmesinde büyük emeği olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Tırların sınırda beklememesi için Türkiye'dekine benzer özel bir alan oluşturduklarını ifade eden Borisov, "Sınır kapılarında gümrükçülerin ortak temas alanı gibi büyükelçilerde aralarında görüşebilirler. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'e de teşekkür ederim. Sınırda oluşan tır yoğunluğunun giderilmesinde büyük katkısı oldu" dedi.

? Vali Canalp'ten Borisov'a Türk kahvesi armağanı

Canalp de Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin sadece komşuluk değil aynı zaman da bir dostluk ilişkisi olduğunu söyledi.

Vali Canalp, Erdoğan ve Borisov arasındaki dostluğun ülkeler arasındaki tüm ilişkilere de yansıdığını belirtti.

Ülkelerin korona salgını ile ilgili tedbirlerini alırken aynı zamanda ekonominin can damarı konumundaki transit geçişleri de açık tutmak zorunda olduğunun altını çizen Canalp, "Günlük buradan iki bin tır giriş ve çıkış yapıyor oluşabilecek yoğunlukları da kısa sürede çözeriz." diye konuştu.

Vali Canalp, Türk kahvesini çok sevdiğini bildiği Borisov'a Türk kahvesi hediye etti.

Borisov da salgın bitiminde Türk kahvesi içmeye geleceğini ifade ederek uzaktan vedalaşarak ayrıldı.

? Bulgaristan Türk modelini uygulayacak

Edirne Valisi Ekrem Canalp, buluşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkelerin salgın tedbirleri alındığı ilk başlarda Bulgaristan tarafında gümrük işlemlerinin yavaşlaması nedeniyle tır kuyrukları oluştuğuna dikkati çekti.

İş birliğiyle bu sorunun çözüldüğünü vurgulayan Canalp, şunları kaydetti:

"Bulgaristan'la aramızdaki ilişkiler son derece iyi ilişkiler. Herhangi bir sorun yada problem çıktığı zaman 24 saat kesintisiz aramızdaki diyalogla problem olan, sorun olan konuları hemen çözebiliyoruz. Bugün Sayın Başbakan'ın buraya gelmiş olması, bizim daha önce Edirne'de yapmış olduğumuz uygulamanın Bulgaristan tarafındaki karşılığını tespit etmek ve bir şekilde açılışını yapmak için bulunuyor.

Biz Türk tarafında tır kuyrukları olduğu zaman Edirne tarafında tır parkları ve tır kuyruk sistemini devreye koymak suretiyle tır kuyruklarını çözmüştük. Şu anda Bulgaristan da geçmişte hava alanı olarak kullanılan alanı tır park alanı olarak kullanmak suretiyle kuyrukların oluşumuna engel olacak. Bu vesileyle artık kuyruklarda geçirilmiş alanlar sosyal tesisleri de olan dinlenme imkanları da olan daha hijyenik koşulları olan tır şoförleri, Türk tır şoförleri de aynı zamanda daha iyi zaman geçirme imkanları bulacaklar. Türkiye'deki uygulama memnuniyetle söyleyebilirim ki Bulgaristan'da da devreye giriyor. Ümit ediyorum ki Bulgaristan tarafında da tır kuyrukları olmayacaktır. "

Görüşmede Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Bulgaristan'ın Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel de yer aldı.

Edirne Valisi Canalp ile Bulgaristan Başbakanı Borisov tamponda buluştu

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Edirne Valisi Canalp ile Bulgaristan Başbakanı Borisov tamponda buluştu

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