Edirne Valisi Canalp: İki ay hayırsız evlat olun (2)

PARKLAR KAPATILDI

Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararlar aldı. Bu doğrultuda, Tunca ve Meriç nehirlerinin kıyıları ile Bosnaköy ve NATO Köprüsü bölgesi, Tavuk Ormanı ve Kent Ormanı geçici olarak vatandaşlara kapatıldı. Özel izin belgesi olmayan araçlar da söz konusu yerlere bugünden itibaren giremeyecek.

İl merkezindeki çocuk parkları ile aralarında 15 Temmuz Şehitler Parkı, Özgür Çocuklar Parkı, Gölet Parkı, Polis Parkı, Selimiye Parkı ve Altunhan Parkı'nın bulunduğu tüm parklar da geçici olarak kapalı kalacak.

MARKET VE BAKKALARA YÜRÜYEREK GİDİLECEK

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında en yakın mesafedeki market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürüyerek gitmeleri kararlaştırılırken, toplam net iş yeri alanı 150 metrekare ve üzerinde olan marketlerin otoparkları, kısıtlamanın olduğu gün ve saatlerde araç girişlerine tamamen kapatılacak.

HALKIN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERDE OTURMA GRUPLARI KALDIRILDI

Öte yandan Edirne Belediyesi ekipleri, Saraçlar Caddesi'nde tüm uyarılara rağmen vatandaşların oturmaya devam ettiği bankları kaldırmaya başladı. Banklar, kamyonet ve iş makinelerine yüklenerek, götürüldü. Bankların yerine ise, çiçeklik koyuldu.

Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Parkı ile Gölet mevkisindeki tüm oturma grupları da kaldırıldı. Ekipler ayrıca Söğütlük Kent Ormanı, Protokol Evi, Meriç ve Tunca nehirlerinin kenarlarında da önlem aldı. Kent Ormanı ve Protokol Evi bölgesindeki oturma grupları kaldırılırken, Kent Ormanı girişi, Meriç ve Tunca nehri kenarlarına araç girişini önlemek için demir bariyerler koyuldu.

'VATANDAŞLARIMIZ 1- 2 AY DİŞİNİ SIKSIN'

Vatandaşlardan özellikle 1- 2 ay süresince kurallara sıkı sıkıya uymalarını isteyen Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, "Halkımızdan istediğimiz şu; Eğer 1- 2 ay dişimizi gerçekten sıkarsak, özellikle son aylarda ev içi bulaş çok arttı. Ev kadınlarımızdaki pozitif oran çok yükseldi. Evlerimizde ve apartmanlarımızda asla birbirimize gitmeyelim, misafir kabul etmeyelim, komşuluk ilişkilerimizi durduralım. Edirnelilerin buna hızlıca uyacağını düşünüyorum. Eğer kırmızıdan maviye geçemezsek esnafımız çok zor durumda kalacak. Bunun dışında hasta olanlarımız artacak" diye konuştu.

Marketlerin önündeki tezgahları kaldırdıklarını belirten Tanrıkulu, 150 metrekareden büyük olan bütün marketlerin otoparklarını da kapattıklarını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı