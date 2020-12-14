Edirne Valisi Canalp, Havsa ilçesini ziyaret etti

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Hava'ya ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, ilçeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Canalp, ziyaretinde, Havsa Kaymakamı Reşit Özer Özdemir ve Belediye Başkanı Aydın Balkan ile görüşerek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlarla da bir araya gelen Canalp, maske ve mesafe kuralları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar