Edirne Valisi Canalp, Havsa ilçesini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Edirne Valisi Canalp, Havsa ilçesini ziyaret etti

14.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:48
Edirne Valisi Canalp, Havsa ilçesini ziyaret etti

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Hava'ya ziyarette bulundu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Hava'ya ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, ilçeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Canalp, ziyaretinde, Havsa Kaymakamı Reşit Özer Özdemir ve Belediye Başkanı Aydın Balkan ile görüşerek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlarla da bir araya gelen Canalp, maske ve mesafe kuralları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

İlgili Haberler

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Güroymak ilçesini ziyaret etti
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Güroymak ilçesini ziyaret etti
Son dakika haberleri | Şanlıurfa Valisi yaralı jandarma personelini ziyaret etti
Son dakika haberleri | Şanlıurfa Valisi yaralı jandarma personelini ziyaret etti
Başkan Büyükkılıç 600 günde 16 ilçeyi 122 kez ziyaret etti
Başkan Büyükkılıç 600 günde 16 ilçeyi 122 kez ziyaret etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İlham Aliyev Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Gülben Ergen Acun Ilıcalı Nilgün Belgün Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Ümit Şamiloğlu Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Erkek İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne Valisi Canalp, Havsa ilçesini ziyaret etti - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 13:48:59. #1.15#
title