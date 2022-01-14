SÜLOĞLU, EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi tarafından "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" kapsamında "Gönül Gözleri Buluşuyor" etkinliği yapıldı.

Keşan Belediyesi Sanat Merkezinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, görme engelli vatandaşlar ile zaman geçirdi.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, burada yaptığı açıklamada, görme engellilerin gönül gözleriyle buluştuklarını söyledi.

Görme engellilerin sorunlarına dikkati çekmek istediklerini anlatan Helvacıoğlu, şöyle konuştu:

"Onların ihtiyaçları ve karşılaştıkları zorlukların farkında olarak, engelli dostu ve herkes için erişilebilir bir kent hedefiyle çalışıyoruz. Bu şehirdeki her birey bize emanet. Bugün de yarın da engelli kardeşlerimizin yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Almış olduğumuz nefesin sorumluluğu ile hareket ediyoruz.

Helvacıoğlu etkinlikte Ülkü Duysak'ın "Yüreğimin Gözleri" isimli şiiri okudu.

Etkinlik kapsamında müzik ve şiir dinletesi gerçekleştirildi.

CHP Edirne İl Başkanlığı'ndan EYT açıklaması

CHP İl Başkanlığınca, Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) sorunlarının çözümü için Saraçlar Caddesi'nde basın açıklaması düzenlendi.

CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı yaptığı açıklamada, EYT'lilerin hak gaspına CHP iktidarıyla son verileceğini söyledi.

EYT'li vatandaşlar için CHP'nin düzenlemeler yapacağını belirten Pekcanlı, şunları kaydetti:

"EYT'lilerin geçmişe dönük emeklilik haklarını teslim edecek, yıllardır süren bu hak gaspına son vereceğiz. En düşük emekli aylığını asgari ücrete eşitleyeceğiz. Emekli aylıklarında iyileştirmeler yapacak, aylık bağlama oranlarını eski düzeye çekecek, güncelleme katsayısında milli gelir artışının tümünü dikkate alacağız. Emeklilerimizin yıllardır beklediği İntibak Yasası'nı derhal çıkartacak ve emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklere son vereceğiz."

EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Trakya Temsilcisi Erhan Öncü de Türkiye'de 5 milyon kişinin EYT'li olduğunu belirtti.

Öncü mücadelelerine devam edeceklerini kaydetti.

-Ormankıran'a Süloğlu Spor Kulübü forması

Edirne 1. Amatör Ligde mücadele eden Süloğlu GK Kulüp Başkanı Göksel Tokmak Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran'a isminin yazılı olduğu Süloğlu Spor Kulübü forması hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tokmak Ormankıran'ı makamında ziyaret etti.

Tokmak, Ormankıran'a destekleri için teşekkür etti.

Ormankıran'da ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Süloğlu'muzun tek spor kulübü olan Süloğlu GK Spor'un her zaman yanındayız ve olmayanda devam edeceğiz. Amacımız Süloğlu'muzun gençlerini bir araya getirip kaynaşmalarını sağlamak. Tüm Süloğlulular takımımızla gurur duyuyoruz. İnşallah başarıları artarak devam eden kulübümüz bir üst lige çıkacaktır." diye konuştu.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri

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