KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi'nce hayata geçirilen Kent Müzesi restorasyon sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, müzenin bahçesinde düzenlenen törende, müzeyi Keşan'ın 100. yılı olan gelecek yıl açmayı planladıklarını söyledi.

Müzenin restorasyonunun başlayacağını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece bir müze olarak değil sineması, anfi tiyatrosu, kütüphanesi, atölyeleri, otoparkı, yeşil alanları ve kafeteryalarıyla bir kültür kampüsü, bir çekim merkezi olacak.

Bir zamanlar hayal diye geçiştirilen bu kıymetli çalışmaların asıl mimarları, bizlere bu desteği, enerjiyi ve çalışma azmini veren kıymetli vatandaşlarımızdır. İçindeki yüz yılı anlatan müze çalışmalarıyla önümüzdeki yıla hazır etmeye çalışacağız."

Törende, müzeyle ilgili hazırlanan kısa film ve müzik dinletisi sunuldu.

Keşan'da YEDAM kurulması için çalışmalar başlatıldı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) kurulması için çalışmalar başlattıklarını bildirdi.

Helvacıoğlu, belediye meclis salonunda düzenlenen toplantıda, Yeşilay işbirliğinde bağımlılık ile mücadelede güç birliği yaptıklarını belirtti.

Keşan'ın bölgede örnek olacağını dile getiren Helvacıoğlu, "Bu anlamda Yeşilay ile birlikte bağımlı ve bağımlı yakınlarına yönelik çalışmalar yürüteceğiz. Bildiğiniz üzere YEDAM bağımlılara ve bağımlı yakınlarına psikososyal destek hizmetini ücretsiz ve gizlilik esasları kapsamına dayalı bir şekilde hizmet veren bir müessese. Klinik psikologları, sosyal çalışmacı ve halkla ilişkiler uzmanları, bağımlı ve yakınlarına yönelik çalışmalarını yürütecekler." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Yeşilay Bölge Sorumlusu Sebahattin Bilgiç, Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, emniyet ve jandarma yetkilileri katıldı.

Kreş öğrencileri çocuk müzesini ziyaret etti

Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakım Evi öğrencileri, Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, öğretmenleriyle müzeyi gezen öğrencilerin hem eğlenip hem de yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenme fırsatı yakaladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen belediye başkanı Recep Gürkan, müzenin çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Müzenin pazartesi hariç her gün ziyaret edilebileceğini aktaran Gürkan, "İstiyoruz ki çocuklarımız merak etsin, soru sorsun, hayal etsin, yaşayarak ve yaparak öğrensin.Çocuklarımız burada yaparak, yaşayarak ve sorgulayarak öğreniyor. Buraya gelen çocuklarımız soru soruyor, merak ediyor. Sordukları soruların cevabını alıyor." ifadelerini kullandı.