Edirne'den kısa kısa

Edirne Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Süleyman Lale, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt'u ziyaret etti.

Edirne Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Süleyman Lale, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt'u ziyaret etti.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, Lale ziyarette, 7326 sayılı Yapılandırma Kanununa ilişkin yapılandırmanın kapsamı, peşin veya taksitli ödeme, 4/B (Bağ-Kur) borçları, idari para cezaları ve genel sağlık sigortası borçları (GSS) hakkında Zıpkınkurt'a bilgi verdi.

Zıpkınkurt da yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin başvurularını son güne bırakmamaları gerektiğini belirterek, "Yoğunluk yaşanmasını önlemek için işverenlerin 'e-sigorta' yoluyla, primini kendi ödeyen sigortalıların ise 'e-devlet' üzerinden başvuru yapmaları mümkün. Bu kapsamda avantajları çok yüksek olan bu yapılandırmayı odamız üyeleri ve vatandaşlarımızın kaçırmamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Edirne'de aşure dağıtıldı

Edirne Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, Edirne Cemevi Dedesi Mustafa Çetin ve Cem Vakfı Edirne Şubesi Başkanı Akın Çetin, Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantta vatandaşlara aşure dağıttı.

Çakır, burada yaptığı konuşmada, aşurede bütün malzemelerin kaynamasının insanlığın kardeş olmasını da ifade eden bir olgu olduğunu, aşurenin paylaşımı da beraberinde getirdiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı