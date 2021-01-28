Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

28.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:14
Edirne'den kısa kısa

Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) çevrim içi düzenleyeceği "Aile Okulu Akademisi" 1 Şubat'ta başlayacak.

Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) çevrim içi düzenleyeceği "Aile Okulu Akademisi" 1 Şubat'ta başlayacak.

AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, yaptığı yazılı açıklamada akademide alanında uzman eğitimcilerin ailelerle buluşturulacağını belirtti.

Akademi ile aileleri mana dolu bir yolculuğa davet ettiklerini ifade eden İriş, şunları kaydetti:

"Aile anlayışımızın günden güne yozlaştırıldığı, aile içi şiddetin normalleştiği ve ahlaki değerlerin göz ardı edildiği şu günlerde bu ihtiyacın önemi bir hayli artmış durumdadır. AGD olarak bu ihtiyaca cevap verebilmek, evlerimizde yaşadığımız sorunları Kur'an ve sünnetin ışığında çözülmesine katkı sağlamak ve hayırlı nesillerin yetişmesine vesile olmak adına 'Aile Okulu Akademisi' ile ailelerimize ulaşmak niyeti ve gayretindeyiz.

Özgün ders içerikleri, birbirinden farklı eğitim materyalleri ve videoları ile gerçekleşecek olan ücretsiz eğitim sürecinin sonunda ailelerimize katılım sertifikası da verilecektir. Başvuruların 30 Ocak tarihinde sona ereceği programa katılmak ve daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler 'www.agdaileokulu.com adresini ziyaret edebilirler."

"İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla" verileri

Edirne, "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla" verilerine göre 39. sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, Edirne'nin 2019 yılına ilişkin "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla" verilerini açıkladı.

Buna göre, Edirne 18 milyar 196 milyon lira 2019 Gayrisafi Yurt İçi Hasılası ve yüzde 0,4 pay ile 39. sırada yer aldı. Serhat şehri, kişi başına 44 bin 88 liralık GSYH ile de listede 24. sıradan kendine yer buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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