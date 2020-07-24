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Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne'den kısa kısa
24.07.2020 16:21 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:56

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Tabakoğlu, mesajında, antlaşmanın, bağımsızlık ve özgürlük inancı üzerinde yükselen bir milletin, hakimiyet ve egemenlik haklarını tüm dünyaya ilan ettiği bir zaferin belgesi olduğunu belirtti.

Tabakoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen ve zulme boyun eğmeyen aziz milletimizin, inanç, cesaret ve fedakarlıkla emperyalist güçlere karşı elde ettiği diplomasi zaferinin nişanesi olan bu antlaşma, yok edilmek istenen bir milletin yeniden doğuşunun simgesidir.

Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ve kahraman silah arkadaşlarını rahmetle anıyor, vatanımız ve bağımsızlığımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Trakya Üniversitesi, Lozan Barış Antlaşması'yla bilhassa Batı Trakya Türkleri adına elde edilen kazanımların, takipçisi ve savunucusu olmaya devam edecektir."

"Erasmus + Türkçe'nin Öğretimi" projesi

Trakya Üniversitesi koordinatörlüğünde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsünün ortaklığıyla oluşturulan konsorsiyumun, Türkiye Ulusal Ajansına sunduğu "Erasmus + Türkçe'nin Öğretimi" proje başvurusu kabul edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, projenin öğrencilerin iş yaşamına hazırlanması, karşılıklı iletişim ve kişisel gelişim gibi alanlarda gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Projenin Türkçe'nin öğretilmesi amacıyla oluşturulduğunu ve Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıdığını aktaran Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ve Balkanların en aktif üniversite birliklerinin kurucusu olan Trakya Üniversitesi, üniversiteler arasındaki koordinasyon ve iş birlikleri tecrübesini özel alanlarda da gösteriyor. Daha önce tıp, mühendislik ve turizm alanlarındaki konsorsiyumlarımız yüksek verimlilikle devam ediyor. Türkiye'de en fazla Balkanlı öğrenciye eğitim veren ve 4000'i aşkın uluslararası öğrencisi ile Türkçe'nin öğretilmesinde bilgi ve birikim sahibi Trakya Üniversitesi, Türkiye'de bu alanda uzman üniversitelerle iş birliği geliştirerek eğitim çıtasını daha da yukarı çıkarıyor. Birlikten kuvvet doğar ilkesi ile hareket ederek Türk üniversiteleri ile farklı alanlarda iş birliği geliştirmeye devam edeceğiz."

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Tabakoğlu, mesajında, gazetecilik mesleğinin demokrasinin vazgeçilmez unsurları arasında yer aldığını belirtti.

Gazetecilerin kamuoyunun haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılamak için mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığını vurgulayan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Özverili çalışmalarıyla her türlü övgü ve takdiri hak eden basın mensuplarına sağlıklı, doğru iletişim ve demokratik gelişme adına çok şey borçluyuz. Bu vesileyle, meslek ahlakı ve gazetecilik ilkeleri ile kişilik haklarına saygı çerçevesinde kamuoyuna tarafsız, objektif ve doğru haber ulaştırmak için çalışan, ilimizdeki basın mensupları başta olmak üzere tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, mesleğini icra ederken hayatını kaybeden basın mensuplarımızı bu vesileyle saygı ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA

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