Edirne'de zirai don nedeniyle erken ekim yapılan hububat alanları zarar gördü
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Edirne'de zirai don nedeniyle erken ekim yapılan hububat alanları zarar gördü

25.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:06
Edirne'de zirai don nedeniyle erken ekim yapılan hububat alanları zarar gördü

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, erken ekim yapılan hububat alanlarında zirai don nedeniyle zarar meydana geldiğini belirtti.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, erken ekim yapılan hububat alanlarında zirai don nedeniyle zarar meydana geldiğini belirtti.

Bayazıt, Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy ve Çömlekakpınar köylerinde Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk ile incelemede bulundu.

Şubat ayı boyunca etkili olan soğuk hava ve kar yağışının buğday ve arpalarda zarar meydana getirdiğini aktaran Bayazıt, "Erken ve sık ekim yapılan tarlalarda, tercih edilen alternatif karakterli çeşitlerde, ekim ve sonrasında fazla ve zamansız gübreleme yapılan ve gereğinden fazla boylanmış tarlalarda bulunan hububatlarda soğuk zararının etkileri görülmüştür." ifadelerini kullandı.

Bayazıt, bitkilerin soğuk zararından dolayı stres altında bulunduğunu, bitkilerin vereceği tepkilerin 10 gün boyunca takip edildikten sonra, gerekli görülmesi durumda il ve ilçe müdürlüklerinin tavsiyeleri doğrultusunda gerekli uygulamaların yapılacağını dile getirdi.

Bayazıt, zamanında ekim yapılan tarlalarda soğuk zararının çok düşük olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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