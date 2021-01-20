Edirne'de taşkın nedeniyle trafiğe kapatılan tarihi köprüler açıldı
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Edirne'de taşkın nedeniyle trafiğe kapatılan tarihi köprüler açıldı

20.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:13
Edirne'de taşkın nedeniyle trafiğe kapatılan tarihi köprüler açıldı

Geçen hafta etkili olan yağışların ardından Tunca Nehri'nin taşması nedeniyle trafiğe kapatılan tarihi köprülerde, su seviyesinin düşmesinin ardından yaya ve araç trafiği sağlanmaya başlandı.

Geçen hafta etkili olan yağışların ardından Tunca Nehri'nin taşması nedeniyle trafiğe kapatılan tarihi köprülerde, su seviyesinin düşmesinin ardından yaya ve araç trafiği sağlanmaya başlandı.

Tunca Nehri'nin debisinin düşüşe geçmesiyle nehir suyu yatağına döndü. Suakacağı İstasyonu'nda yapılan son ölçümlerde Tunca'nın debisi saniyede 40 metreküp olarak ölçüldü.

Nehir suyunun çekilmesinin ardından tarihi köprüler yeniden trafiğe açıldı.

Yağışlarla birlikte debisi 1000 metreküp/saniye seviyelerine çıkan Meriç Nehri'nin debisi de normale dönüyor.

Kirişhane İstasyonu'nda yapılan ölçümlerde nehri debisi 480 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Havzasındaki ve kentteki yoğun yağışlara bağlı olarak Tunca Nehri, Sarayiçi Adası ve kentin farklı yerlerinde taşmış ve ayakları suyla dolan Kanuni ve Saraçhane köprüleri kapatılmıştı.

Yoğun yağışlara bağlı olarak Tunca Nehri, Sarayiçi Adası ve kentin farklı yerlerinde taşmış, ayakları suyla dolan Kanuni ve Saraçhane köprüleri kapatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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