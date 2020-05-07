Edirne'de sosyal mesafe kuralını ihlal eden 20 kişiye para cezası uygulandı
07.05.2020 10:24 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:24
Edirne'de sosyal mesafe kuralına uymayan 20 kişiye toplam 7 bin 840 lira ceza kesildi.
Edirne'de sosyal mesafe kuralına uymayan 20 kişiye toplam 7 bin 840 lira ceza kesildi.
Jandarma ekipleri, merkeze bağlı Tayakadın, Sazlıdere ve İskender köylerinde yaptıkları kontrollerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla getirilen sosyal mesafe kuralına uymayan kişilerin olduğunu belirledi.
Tespit edilen 20 kişiye 392'şer lira ceza kesildi.
Kaynak: AA