Edirne'de sosyal mesafe kuralını ihlal eden 20 kişiye para cezası uygulandı

Edirne'de sosyal mesafe kuralına uymayan 20 kişiye toplam 7 bin 840 lira ceza kesildi.

Edirne'de sosyal mesafe kuralına uymayan 20 kişiye toplam 7 bin 840 lira ceza kesildi.

Jandarma ekipleri, merkeze bağlı Tayakadın, Sazlıdere ve İskender köylerinde yaptıkları kontrollerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla getirilen sosyal mesafe kuralına uymayan kişilerin olduğunu belirledi.

Tespit edilen 20 kişiye 392'şer lira ceza kesildi.

Kaynak: AA