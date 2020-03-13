Edirne'de sınır kapılarında termal kameralı 'koronavirüs' önlemi EDİRNE'de Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapılarına Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsüne karşı termal kameralı önlemler alındı.

EDİRNE'de Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapılarına Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsüne karşı termal kameralı önlemler alındı. Komşu Yunanistan ve Bulgaristan'dan ülkeye giriş yapanların önce termal kameralardan geçirilerek taraması yapılıyor. Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "Ülkeye giriş yapanlarda 37.2 derece üzerinde ateşi çıkanların hemen kameramız tespit etmekte. Öyle bir durum olduğunda görevli arkadaşlarımız tüm hazırlıklarını tamamlamış şekilde beklemekte. Şu ana kadar böyle bir vakaya rastlanmadı" dedi.

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli, Kırklareli'den Dereköy ile Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda, dünyada ölümlere neden olan ve hızla yayılan koronavirüsüne karşı termal kameralı önlemler alındı. Komşu Yunanistan ve Bulgaristan'dan ülkeye giriş yapanlar önce termal kameralardan geçerek taraması yapılıyor. Avrupa'nın en büyük TIR geçişlerinin yapıldığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda özelikle TIR şoförleri araçlarından inerek ateşleri ölçülüp sağlık taramasından sonra ülkeye girişine izin veriliyor. Ayrıca Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden Yunanistan'a açılan Uzunköprü Gar Sınır Kapısı'nda dan da ülkeye giriş yapanlar sağlık taramasından geçiriliyor.

Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, ülkeye giriş yapmak için gelenlerin önce termal kameradan geçirilerek ülkeye girişlerinin yapıldığını söyledi. Kalkan, "Sağlık Bakanlığımızın talimatlarıyla Hudut Sahillerimiz Genel Müdürlüğü'nce, Edirne'deki tüm kapılarımızda kurulan termal kameralar hizmette. Bununla ilgili Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün, protokolü gereğince 37.2 derece üzerinde ateşi çıkanların hemen kameramız tespit etmekte. Öyle bir durum olduğunda görevli arkadaşlarımız tüm hazırlıklarını tamamlamış şekilde beklemekte. Şu ana kadar böyle bir vakaya rastlanılmadı. Ateşi yüksek olanlar günlük yapılan maskesi takılarak gerekli birimlerimize nakledip orada gerekli sorgulaması yapılacak" dedi.

Kaynak: DHA