Edirne'de boşanma aşamasındaki karısını öldüren kişi, "avlanma" bahanesiyle tüfek almış
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Edirne'de boşanma aşamasındaki karısını öldüren kişi, "avlanma" bahanesiyle tüfek almış

02.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:47
Edirne'de boşanma aşamasındaki karısını öldüren kişi,

Edirne'de boşanma aşamasındaki karısını av tüfeğiyle vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan kişinin, "avda kullanacağım" diyerek ruhsatsız av tüfeği aldığı belirlendi.

Edirne'de boşanma aşamasındaki karısını av tüfeğiyle vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan kişinin, "avda kullanacağım" diyerek ruhsatsız av tüfeği aldığı belirlendi.

Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bir markette kasiyerlik yapan Nilay Karaarslan'ın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten polis ekipleri, olayda kullanılan tüfeğin alındığı av bayisini tespit etti.

Şüpheli olarak ifadesi alınan av bayi işletmecisi G.T, Mehmet Emin Karaarslan'a avda kullanılacağını söylediği için ruhsatsız olarak av tüfeğini 1300 lira karşılığında sattığını söyledi.

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Soruşturma devam ediyor.

Olay

Önceki gün Mehmet Emin Karaarslan, Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bir markette kasiyerlik yapan boşanma aşamasındaki eşi Nilay Karaarslan'ın yanına gitmiş, burada önce av tüfeği ile etrafa rastgele ateş açtıktan sonra eşini vurmuştu. Nilay Karaarslan, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Ardından market dışına çıkan ve silahla intihar girişiminde bulunan zanlı ağır yaralanmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Boşanma davalarının duruşması olduğu gün 2 çocuk annesi Nilay Karaarslan'ın cenazesi dün toprağa verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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