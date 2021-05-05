Edenred Türkiye'den çalışanlarına bayram hediyesi düşünen şirketler için öneriler

Edenred Türkiye'nin kurumlara özel geliştirdiği hediye kartı seçenekleri, sunduğu indirimler ve yüzde 39'a varan vergi tasarrufu sayesinde hem şirketlere hem de çalışanlara avantaj sağlıyor.

Edenred Türkiye'nin kurumlara özel geliştirdiği hediye kartı seçenekleri, sunduğu indirimler ve yüzde 39'a varan vergi tasarrufu sayesinde hem şirketlere hem de çalışanlara avantaj sağlıyor.

Edenred Türkiye'nin açıklamasına göre, şirket, yaklaşan Ramazan Bayramı'nda çalışanlarını ödüllendirmek isteyen kurum ve kuruluşlar için çözümler sunuyor.

Edenred Türkiye, teşvik ve ödüllendirme kategorisindeki ürün ailesi Ticket Compliments ile hem çalışanları hem de şirketleri mutlu ediyor. Ticket Compliments hediye çekleri ve kartları, şirketlere tasarruf ve operasyonel kolaylık, çalışanlara ise yüksek motivasyon sağlıyor.

Ticket Market Kartı, CarrefourSA Kurumsal Hediye Kartı ve Money Pro Kart ile çalışanlarının bayram alışverişine destek vermek isteyen şirketlere üç ayrı kart seçeneği sunan Edenred Türkiye, işletmeleri Ramazan Bayramı döneminde hem koli satın alma, içeriğini oluşturma, taşıma, depolama ve dağıtma gibi operasyonel yüklerden hem de bu süreçlerin maliyetlerinden kurtarıyor.

Ticket Market Kartı, CarrefourSA Kurumsal Hediye Kart ve Money Pro Kart satın alma ve bakiye yükleme işlemleri de Ticket Online platformu üzerinden 7 gün 24 saat kolaylıkla yapılabiliyor. Aynı karta tekrar bakiye de yüklenebiliyor. Ticket Market Kartı, Türkiye'nin 81 ilinde anlaşmalı binlerce üye markette ihtiyaç ve tercihlerine göre alışveriş yapma imkanı sunuyor. QR kod ile mobil, temassız ve hijyenik ödeme fırsatı sunan kart, dijital olarak da tercih edilebiliyor.

CarrefourSA Kurumsal Hediye Kartı, Türkiye'deki 600'den fazla CarrefourSA'da, online markette veya mobil uygulamada kullanabiliyor.

Money Pro Kart ile çalışanlar bayram alışverişlerini ister Migros, MigrosJet, 5M Migros ve Macrocenter'lardan ister online olarak Migros Sanal Market'ten yapabiliyor. Money Pro Kart, Money Kart'ın tüm özelliklerini taşıyarak Money puan da kazandırıyor.

Bayram hediyesi için Ticket Compliments önerisi

Edenred Türkiye'nin kurumsal hediye çözümleriyle şirketler, özel indirimler ve yüzde 39'a varan vergi tasarrufu ile kazançlı çıkarken çalışanlarsa hediyeleriyle bayrama çok daha mutlu giriyor.

Şirket, Ticket Compliments Fashion ve Ticket Compliments Universal Hediye Çekleri ile çalışanların farklı sektörlerde onlarca seçkin markanın binlerce noktasında kendi beğeni ve ihtiyaçlarına göre alışveriş yapabilmelerine imkan tanıyor.

Teşvik ve ödüllendirme kategorisindeki ürün ailesi Ticket Compliments ile çalışanlarına bayram hediyesi vermek isteyen şirketlere hem sayısız seçenek hem de operasyonel kolaylık sunuluyor.

Kurumsal bayram hediyelerini Ticket Compliments kapsamındaki hediye çekleri ve kartları ile yapan şirketler çalışanlarına giyimden kozmetiğe, küçük ev aletlerinden elektroniğe, gıda alışverişinden erzak desteğine kadar onlarca seçkin markanın binlerce noktasında kendi beğeni ve ihtiyaçlarına göre alışveriş yapma imkanı veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan