Eddie Newton kimdir? Trabzonspor teknik direktörü Eddie Newton kaç yaşında nereli? Eddie Newton hangi kulüplerde oynadı?
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Eddie Newton kimdir? Trabzonspor teknik direktörü Eddie Newton kaç yaşında nereli? Eddie Newton hangi kulüplerde oynadı?

Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Eddie Newton'ın spor dünyasının merak edilen ismi oldu. Trabzonspor teknik direktörü Eddie Newton kaç yaşında nereli? Eddie Newton hangi kulüplerde oynadı? Eddie Newton kimdir?

03.08.2020 16:12 | Son Güncelleme: 03.08.2020 16:17

Bu arada Trabzonspor, teknik direktörlük görevine Eddie Newton'ın getirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na da bildirdi. Yaşanan gelişme spor dünyasında geniş yankı uyandırırken Eddie Newton kimdir? Trabzonspor teknik direktörü Eddie Newton kaç yaşında nereli? Eddie Newton hangi kulüplerde oynadı gibi sorular da akıllara geldi.

EDDİE NEWTON KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Aralık 1971

Kaç yaşında: 48 yaşında

Nereli: Hammersmith, Londra, Birleşik Krallık

Boy: 1,8 m

Çalıştırdığı takım: Trabzonspor (Menajer, şu tarihten beri: 2020)

Pozisyon: Orta saha

Oynadığı takımlar: 2000 (Oxford United FC, Barnet FC, ...), 1999 (Birmingham City FC), 1992 (Cardiff City FC), 1990 (Chelsea FC)

Edward Ikem Newton ya da kısaca Eddie Newton (13 Aralık 1971; Hammersmith, Londra), İngiliz eski futbolcu ve teknik direktör. Süper Lig takımlarından Trabzonspor'un teknik direktörüdür.

Chelsea altyapısından çıktıktan sonra ilk olarak Cardiff City kulübüne Ocak 1992'de kiralık verilmiştir, ilk maçını 4-0 Chesterfield galibiyetiyle yapmıştır. Maalesef Cardiff üç puan farkla o sezon play-off oynama şansını kaybetmiş ve Newton, Chelsea'ye geri dönmüştür. 1994 FA Kupası Finali'nde oynamış ve Denis Irwin'a yaptığı faul sonucu maçın ikinci yarısında rakip penaltı kazanmış ve bu penaltıyı Manchester United Eric Cantona ile gole çevirmiştir.[2]

Belki Chelsea bu maçı 4-0 kaybetmiştir ama Avrupa Kupasına gitme hakkı elde etmiştir, bu sayede 1970'ten bu yana kulüp ilk defa Avrupa Kupalarında oynama hakkı elde etmiştir. Newton, 1994-95 şampiyonası ve 1995-96 FA Cup kupalarında yarı-final oynayan takımın önemli bir parçası olmuştur.

Newton, 1997 FA Cup finali'inde Chelsea'nin ikinci golünü atarak Middlesbrough'u 2-0 yenmesinde önemli rol oynamıştır. Newton, Cup Winners' Cup ve League Cup kazanmasında önemli rol oynamıştır ama maalesef bu başarıların arkasından peşini bırakmayan sakatlıklar yüzünden o zamanki teknik direktörü Gianluca Vialli'nin Fransız Dünya Kupası Kazanan ortasaha Didier Deschamps transferinden sonra arka plana düşmüştür.

Futbolcu olarak orta saha pozisyonunda 1990'dan 2001'e kadar Chelsea'de oynamış ve bu kulüpte 1997 FA Cup finalinde golü atmıştır. Ayrıca Eddie Newton, Cardiff City, Birmingham City, Oxford United, Barnet ve Hayes'de profesyonel futbol oynamıştır. 2 kez İngiltere U-21 takımında forma giymiştir.

Temmuz 1999'da Birmingham City 'ye transfer olan ve arkasından Oxford United ve Barnet'de oynadı. Bir diz sakatlığı nedeniyle futbolculuk hayatına nokta koydu. İslam dinini seçtiğini açıkladı.[3]

Antrenörlük kariyeri

Futbolculuk kariyerine nokta koyduktan sonra Ealing, Londra'da bulunan Mount carmel ilköğretim okulunda farklı yaş kategorilerinde çocuklara antrenörlük yapmaya başladı.

2 Temmuz 2008'de, Newton, Roberto Di Matteo'nun yardımcısı olarak Milton Keynes Dons'da antrenör olarak çalışmaya başladı. Bir yıl sonra, 30 Haziran 2009'da Di Matteo West Bromwich Albion'nın teknik direktörü olarak atandığında Newton yardımcı teknik direktör olarak göreve başlayacağı duyuruldu. Ocak 2011'de Di Matteo, kulüpten ayrılınca kısa süre sonra Newton da kulüpten ayrıldı.

5 Mart 2012 tarihinde, Newton'un Chelsea'de Roberto Di Matteo'nun yardımcı teknik direktörü olacağı duyuruldu. Di Matteo bu görevi daha yeni işi bırakan Andre Villas Boas'ın yerine geçici olarak almıştı. Chelsea'de yardımcı teknik direktör olarak geçirdiği kısa sürede UEFA Şampiyonlar Ligi ve FA Cup'ı kazandı.

Son olarak Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ikinci yardımcı antrenörü oldu. Hüseyin Çimşir görevinden ayrıldıktan sonra takımın geçici teknik direktörü oldu. 29 Temmuz 2020'de Trabzonspor'un başında Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı.

2 Ağustos 2020 tarihinde Trabzonspor'un resmi hesapları ve web sitesinden yayınlanan haber ile Teknik direktör olarak takıma devam edeceği duyurulmuştur.

BAŞARILARI

Futbolcu olarak

Chelsea

• FA Cup:

Şampiyon (1): 1997

Finalist (1): 1994

• EFL Cup:

Şampiyon (1): 1998

• FA Community Shield:

Finalist (1): 1997

• UEFA Kupa Galipleri Kupası:

Şampiyon (1): 1998

Teknik Sorumlu olarak

• Ziraat Türkiye Kupası:

Şampiyon (1): 2020

Eddie Newton kimdir? Trabzonspor teknik direktörü Eddie Newton kaç yaşında nereli? Eddie Newton hangi kulüplerde oynadı?

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