EDAG nedir? EDAG Engineering GmbH nerenin, kimin?

Horst Eckard tarafından 1969 yılında EDAG, ilk olarak Fulda'da kuruldu. 2004 yılına ilk şubaesini ise Çin'de açtı. BFFT grubunun satın alınmasıyla konumunu güçlendirdi. 2015 yılında yasal biçim EDAG Engineering GmbH olarak değiştirildi.

EDAG NEDİR? EDAG KİMİN?

1 Şubat 1969'da Darmstadt yakınlarındaki Groß-zimmer'da, Horst Eckard tarafından "Konstruktionsbüro Horst Eckard" adı altında kuruldu. Dünya çapında uluslararası otomotiv endüstrisindeki en büyük bağımsız geliştirme ortaklarından biri olarak biliniyor.

1970 yılında şirket ilk olarak Fulda'da bir merkez kurdu. Bu süreçte ilk olarak araçların ve üretim tesislerinin geliştirilmesine odaklanıldı. 1987 yılında Barselona şubesi açıldı ve bağımsız bör eğitim bölümü kurulmuş oldu. 1995 yılına gelindiğinde ilk kez, Almanya'daki şube ağı otomobil üreticilerine yakın 10 konum içeriyordu.

Şirketin toplam çalışan sayısı ilk kez dünya çapında 2.000'i aştı. 98 yılında EDAG, VDA'ya (Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği) dahil edilen ilk otomotiv servis sağlayıcısı oldu.2001 yılında EDAG, bir türev model (Mercedes B-Serisi) için ilk komple araç geliştirme ile devreye alındı. 2002'de EDAG-Tec merkezi Fulda'da kuruldu. 2004'te EDAG, Çin'de (Şanghay) ilk şubeyi açtı, 2005'te Japonya'da (Fukuoka) ilk yer kuruldu. 2006 yılında EDON'un ana hissedarı olarak ATON grubunun girişi sağlandı. Böylelikle EDAG, otomotiv dışındaki iş alanlarının satıldığı ve yeni, tamamlayıcı geliştirme hizmet sağlayıcılarının (EDL) satın alındığı bir yeniden yapılanma süreci başlattı.

2007 yılıyla EDAG, çalışan sayısını ilk kez 5.000'in üzerine çıkardı. 2010'da Fulda'daki EDAG genel merkezinde yetkinlik merkezi e-mobilitesi kuruldu. İştirakler Mühlenberg Interiors GmbH & Co. KG ve AKTEC Automobil- und Kunststofftechnik GmbH satıldı. Türev projeler için bir Japon müşteri ile ilk temaslar gerçekleştirildi. 2012 yılında Rücker Grubunun satın alınmasıyla EDAG, 7000'den fazla çalışanı ile önde gelen bağımsız otomotiv EDL'lerinden biri oldu. Bağlı kuruluşu Weser-Metall-Umformtechnik GmbH & Co. KG, bağlı kuruluşu Namibian Press and Tools International Prop. Ltd. satıldı.

BFFT grubunun satın alınmasıyla (yaklaşık 600 çalışandan oluşan) EDAG, E/ E segmentindeki konumunu güçlendirebildi. Yetkinlik Merkezi Car-IT kuruldu. 2014 yılında

Cenevre Salonunda EDAG, fütüristik araç heykeli "EDAG GENESIS" i sundu. Ağustos 2014'te EDAG ve Rücker ekipleri yeni EDAG Engineering AG bünyesine katıldı. 25 ülkede yaklaşık 70 lokasyonda 7.500'den fazla çalışan, araç ve üretim sistemlerinin geliştirilmesi için müşterilere sunulmaktadır. Ayrıca ilk kez Japonya'dan müşteriler için türev projeler tamamlandı.

2014 yılında Rücker EKS GmbH (şimdi EKS InTec GmbH), Rücker Aerospace GmbH, Silver Aerospace BV, Rücker France SARL ve Rücker-Sier GIE satıldı. "Alet ve Gövde Sistemleri" bölümü EDAG Tool + Body GmbH şirketine de satıldı. 2015 yılında yasal biçim EDAG Engineering GmbH olarak değiştirildi. Ayrıca, şirket EDAG Engineering Holding GmbH'nin bir hissesi ile entegre edildi ve böylece EDAG grubunun yeni ana şirketi oldu. Ayrıca "Yeni Üretim Teknolojisi" yetkinlik merkezi açıldı.