ECOWAS mahkemesi, Nijerya hükümetinin Twitter yasağını ihlal edenlere yönelik yargılama kararını durdurdu
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ECOWAS mahkemesi, Nijerya hükümetinin Twitter yasağını ihlal edenlere yönelik yargılama kararını durdurdu

ECOWAS mahkemesi, Nijerya hükümetinin Twitter yasağını ihlal edenlere yönelik yargılama kararını durdurdu
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Mahkemesi, Nijerya hükümetin, Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini askıya almasının ardından bu yasağı ihlal edenlerin yargılanmasına yönelik kararını durdurdu.

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Mahkemesi, Nijerya hükümetin, Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini askıya almasının ardından bu yasağı ihlal edenlerin yargılanmasına yönelik kararını durdurdu.

Nijerya'nın başkenti Abuja'daki ECOWAS Mahkemesinden yapılan açıklamada, hükümetin Twitter'ın faaliyetlerini askıya almasının insan hakları ihlali olduğu belirtildi.

Nijerya hükümetinin Twitter yasağını ihlal edenlere yönelik yargılama kararının durdurulduğunun kaydedildiği açıklamada, hükümete yasağın acilen kaldırılması çağrısında bulunuldu.

Nijerya'da Twitter yasağı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, 1967-1970 yıllarında ülkede 1 milyon kişinin ölümüne neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Twitter, Buhari'nin bu paylaşımını silerek hesabı askıya almıştı.

Bu olayın üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını duyurmuş, bu yasağı ihlal edenlere yargılanma kararı verilmişti.

Ülkede faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum örgütleri ise hükümetin uyguladığı yasak nedeniyle 9 Haziran'da Buhari'ye karşı ECOWAS Mahkemesinde dava açmıştı.

Nijerya hükümetinin kararının ardından Avrupa Birliği, İngiltere, ABD'nin Abuja'daki büyükelçileri tarafından yapılan ortak açıklamada, Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alınmasının "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğu belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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