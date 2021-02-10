Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu cephesinde flaş gelişme!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu cephesinde flaş gelişme!

10.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:50
Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu cephesinde flaş gelişme!

Sunucu Ece Erken ile Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu arasında yeni bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Geçtiğimiz aralık ayında ayrılan& ;Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ikilisi Instagram'da yeniden birbirlerini takip etmeye başladılar.

AYRILIK KISA SÜRDÜ

Sürpriz gelişme sonrası ikilinin barıştığı ortaya çıktı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan geçtiğimiz yaz ayında boşanmıştı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Faik Öztrak Meral Akşener Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Selami Şahin Nesrin Cavadzade İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ömer Ali Ozan Tufan Cenk Tosun Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu cephesinde flaş gelişme! - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 11:53:00. #1.14#
title