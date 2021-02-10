Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu cephesinde flaş gelişme!
10.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:50
Sunucu Ece Erken ile Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu arasında yeni bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Geçtiğimiz aralık ayında ayrılan& ;Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ikilisi Instagram'da yeniden birbirlerini takip etmeye başladılar.
AYRILIK KISA SÜRDÜ
Sürpriz gelişme sonrası ikilinin barıştığı ortaya çıktı.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan geçtiğimiz yaz ayında boşanmıştı.
Kaynak: Snob Magazin